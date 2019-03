Jušni cmočki

Za 4 osebe:

2 korenčka iz juhe

150 g pšeničnega zdroba

2 jajci

4 žlice parmezana

sol, poper

V skledi razžvrkljamo jajca in dodamo kuhan korenček, ki ga pretlačimo z vilicami. Premešamo in dodamo zdrob ter nariban parmezan. Solimo in popramo in dobro premešamo, da dobimo čim bolj gladko maso. Pustimo stati 20 minut, da zdrob nabrekne. V loncu zavremo slano vodo. Oblikujemo cmočke v velikosti žličke in jih polagamo v krop. Kuhamo na majhnem ognju, dokler ne priplavajo na površje, približno deset minut. Postrežemo jih v juhi ali kot prilogo k omaki.

Najpreprostejša jušna zakuha so vnaprej pripravljeni rezanci, večinoma jih kupimo v trgovini, nekateri jih delajo sami, priljubljena je tudi ribana kaša. V mesno juho se dobro podajo cmoki, zdrobovi ali jetrni, lahko tudi kruhovi. Cmoke ali žličnike lahko postrežemo tudi kot prilogo k mesu, seveda z ustrezno omako.Zelo hitra rešitev za jušno zakuho so jajčni vlivanci, za lonec juhe za štiri jedce potrebujemo dve jajci in približno skodelico moke. Jajca razžvkljamo in počasi dodajamo moko, vlivanci morajo biti precej redki, kot pove že ime. V juho jih vlijemo med nenehnim mešanjem, kuhani so v minuti ali dveh. Obnesejo se tako v bistrih kot gostih juhah.