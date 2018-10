Jesenski polpeti

Za 4 osebe:



150 g kuhanega kostanja

500 g brokolija (samo cvetke)

1 majhna čebula

2 jajci

150 g krušnih drobtin

olje, so in poper



Čebulo olupimo, sesekljamo in svetlo prepražimo na olju. Dodamo drobno narezan brokoli in dušimo pet minut. Kostanj pretlačimo z vilicami. V večji skledi razžvrkljamo jajca, dodamo ohlajeno čebulo in brokoli, kostanjev pire in dobro premešamo. Potresemo z drobtinami, solimo in popramo in še enkrat temeljito premešamo, najbolje z rokami. Pustimo stati vsaj 15 minut, da se drobtine napijejo. Z rokami oblikujemo majhne polpete in jih spečemo v ponvi na olju ali v pečici.

Kostanj največkrat kuhamo ali pečemo, najbolj tekne še vroč, ki ga sproti lupimo, če ga zalijemo s svežim moštom, imamo popolno jesensko pojedino. Uporaben je za pripravo različnih sladic, tudi tort, saj ima nežno sladkast okus, najdemo pa ga v številnih jesensko-zimskih receptih za mesne ali druge glavne jedi.Okusna je kostanjeva kremna juha, ki ji lahko dodamo koščke popečene slanine, s celimi kuhanimi plodovi pa dopolnimo in okrasimo pečeno meso, tako svinjsko kot perutnino. Nepogrešljiv je poleg Martinove pojedine s pečeno raco ali gosko, dušenim zeljem in mlinci. Če ga imamo veliko, pripravimo kostanjev pire, ki ga lahko spravimo v zamrzovalnik.