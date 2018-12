Japonski chef v Sloveniji

Najmlajša udeleženka je imela devet let.

Šest kulinaričnih postojank

V restavraciji Pikol so gostitelji vešče prepletali jedi morja in kopnega.

Skoraj trideset ljudi je prišlo spoznavat šest slovenskih kulinaričnih destinacij.

Vrnili se bodo

Kuharski mojster Hiroši išida je s sodelavci in gosti užival v šestih slovenskih restavracijah.

Kuharski mojster Hirojoši Išida, lastnik tokijskega Mibuja, je povedal, da so mu prijali blagi okusi jedi.

Ne zgodi se vsak dan, da bi skupina tujih turistov prišla v Slovenijo odkrivat izključno našo gastronomijo, in še redkeje se zgodi, da skupino pripelje kak kuhar.Pa vendar se je zgodilo, da je eden izmed najuglednejših kuharjev sveta, japonska kulinarična legenda, pripeljal skoraj trideset sodelavcev in zvestih gostov na spoznavanje šestih slovenskih kulinaričnih destinacij, med katerimi je sicer ena streljaj čez mejo, kjer briški griči že prehajajo v Furlansko nižino.Gospod Išida v Sloveniji ni bil prvič, njegovemu prihodu pa je botrovalo prijateljevanje z vsestranskim(znanstvenikom, umetnikom, poznavalcem vin in tkalcem stikov med ljudmi dobre volje), ki je bil tudi tokrat odgovoren za pripravo scenarija obiska.»Pot smo začeli v restavraciji JB v Ljubljani, kjer nas jenavdušil z ravioli s skuto in pistacijo ter rezino gosjih jeter in izjemnimi vini kleti Château Intantoin, nato smo šli na Primorsko.iz Gostilne pri Lojzetu je vse presenetil že z dobrodošlico z izvirsko vodo in pritegnil pozornost s hrenovim namazom, mnogi pa so tam prvič okusili medvedje ličnice. V Hiši Franko žal ni bilo, vendar se je ekipa potrudila in goste razveselila s hruškami tepkami in krompirjem na senu.Pri Lovcu (La Subida) smo bili deležni ritualas kuhanjem polente, po delavnici o pripravi žlikrofov pa so se gostje zaman nadejali, da jih bodo tudi poskusili. So se pa razveselili pehtranove potice. V restavraciji Pikol so gostitelji vešče prepletali jedi morja in kopnega,je celo dovolil Išidovemu asistentu, da sodeluje pri pripravi ikoničnega brancinovega karpača. Krog smo sklenili v ljubljanski restavraciji As, kjer se jeizkazal z virtuozno izvedbo rustikalnih jedi,« je vtise strnil Berovič, saj so Japonci pregovorno preveč zadržani, da bi novinarjem podajali oceno doživetega.»Vsak ima svoj slog kuhanja in vsak ima svoj slog gostoljubja,« je brez nevarnosti, da bi se komu zameril, modroval gospod Išida. V Sloveniji je bil že pred desetimi leti in takratna doživetja so nanj očitno naredila tako močan vtis, da jih je hotel deliti z gosti. »Oni so moj zaklad. Saj menda veste, da imava z ženorestavracijo Mibu, kjer postreževa osmim gostom kosilo, osmim pa večerjo. Zamisel je bila njena, sprva ni bilo lahko, danes pa grem vsak dan v budistični tempelj in se zahvalim nevidnemu tam zgoraj za srečo, da imam take goste in takšno življenje,« je nadaljeval in pristavil, da so mu prijali blagi okusi jedi, ki jih je imel priložnost poskusiti.Njegovo navdušenje nad doživetim še najbolj povzema obljuba, da bo goste še pripeljal na kulinarično pot po Sloveniji, ki jo je organizacijsko in logistično izpeljala agencija OkarinaNajmlajša udeleženka kulinaričnega popotovanja je bila devetletna, ki je gostiteljem darovala svilnati svitek s pismenkami, ki prinašajo mir, radost, in veselje.V skupini je bila tudi, ki stopa po poti očetain torej s posebno pozornostjo spremlja svet vina. Da bo morala vtise še nekoliko zbrati, je povedala, sicer pa izpostavila toplino slovenskih družinskih gostiln in restavracij. »To je vrednota, ki jo je treba negovati z ravno tolikšno pozornostjo kot izvedbo receptov,« je kimala ob slovesu.Domo, hvala za namig. Predvsem pa mata ne, kmalu na svidenje!