Igor Mihelič: falafel po moje

Gremo k falaflu: čičeriko operemo in namočimo čez noč. Naslednji dan jo prestavimo v kalilnike in kalimo približno dva dneva. Vsaj dvakrat na dan jo speremo z mlačno vodo. Po dveh dneh čičeriko postavimo v posodo in zmeljemo.

Jajčevce narežemo na kocke, prilijemo malo sončničnega olja in prepražimo. Na koncu dodamo sesekljan česen.

Zdaj čičeriko zmešamo z jajčevci in drugo zelenjavo ter dodamo začimbe. Vse skupaj dobro premešamo.

Maso zložimo na perforirane pekače in kuhamo na pari pol ure.

Za palačinke do gladkega zmešamo 150 g ajdove moke in 300 ml vode ter pustimo na sobni temperaturi nekaj ur v zaprtem kozarcu, da fermentira. Ko je fermentacija končana, vmešamo še okoli 150 g ajdove moke in približno 300 ml vode (pozor: koliko vode moramo dodati, je odvisno od poteka fermentacije, pazimo pa, da dobimo ravno prav gosto zmes za pripravo palačink) in sol. V dobri ponvi spečemo palačinke.

Jed sestavimo tako, da kuhan falafel položimo v ajdovo palačinko, prekrijemo s praženo mešano zelenjavo in zavijemo. Postavimo na krožnik in pokrijemo s praženo zelenjavo. Pokapamo z oljčnim oljem in – dober tek!

Za 4 osebe:

Falafel

150 g čičerike

300 g jajčevcev

100 g pora

100 g korenja

100 g kolerabe

15 g česna

2 dcl sončničnega olja

15 g čičerikine moke

ščep peteršilja in ščep drobnjaka

kurkuma, poper, sol, koriander, muškatni orešek



Ajdove palačinke

okoli 300 g ajdove moke

6 g soli

Belo vino srednjega telesa, prijetne sadnosti in svežine bo lepa spremljava tej vzhodnjaški jedi – sommelierka Mira Šemić priporoča chardonnay, rebulo, sivi pinot, chenin blanc ...

Kakšni dve desetletji jedelal po različnih ljubljanskih restavracijah, nato pa se je odločil, da naredi korak na svoje. Na pokriti tržnici nakupovalnega mesta BTC je odprl restavracijo Cojzla, v katero gluten nima vstopa. »Za takšno restavracijo sem se odločil, ker tudi doma kuham brezglutensko. Ljudje so jo odlično sprejeli, zato že snujemo nove brezglutenske zgodbe,« pojasni Igor Mihelič in na telefončku pokaže nekaj fotografij. Na njih so sočni in sladki cmoki brez glutena, ki imajo v notranjosti skrit tekoč nadev. O cmočkih kdaj drugič, danes pa malo več o prav posebnem falaflu. Takšnem, ki ni ocvrt, temveč kuhan, in nato zavit v ajdovo palačinko. Saj res: ajda je navdihnila tudi ime Igorjeve restavracije, kajti cojzla je tatarska ajda, ki jo je po Slovenskem razširil baron