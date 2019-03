Ideja za kosilo: solata s travnika

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Užitna je vsa rastilina, listi so za solato, korenine in cvetovi pa za čaj.

Dobro ga očistimo

Regrat čim bolj očistimo že na travniku.

Za regrat lahko mirno trdimo, da je najbolj priljubljena divje rastoča rastlina v naši kulinariki. Spomladi, ko sneg skopni in se zemlja toliko posuši, da se lahko odpravimo na sprehod, se ljubitelji te rahlo grenke zeli z nožički in vrečkami zapodijo na travnike nabirat mlade in čvrste regratove liste. Praviloma jih nabiramo pred cvetenjem, približno do konca aprila, čeprav lahko regrat uživamo skoraj vse leto, a so mladi spomladanski listi najbolj okusni in tudi najbolj bogati s koristnimi snovmi. Uporabna je sicer cela rastlina, iz korenin, ki jih nabiramo maja, junija in jeseni, pripravimo zdravilne čaje.Naj zapišemo, da se je treba o pripravi in uporabi čajev posebej podučiti, saj jih ne smemo piti kar vsevprek. Čaj lahko pripravimo tudi iz posušenih sončno rumenih cvetov. Krepčilno pijačo lahko naredimo iz listov, iz katerih stisnemo sok. Ljubitelji smutijev bodo v blender drugi zelenjavi ali sadju dodali nekaj listov regrata, da bo dal napitku posebno grenčino.Regrat najdemo zlasti na travnikih, kjer v zgodnji pomladi požene užitne nazobčane liste. Aprila ali maja, včasih že prej, odvisno od vremena, naredi žareče rumene cvetove, iz katerih pozneje nastanejo bele lučke. Kakor ga imamo radi na travniku, se vrtičkarji proti njemu borijo na vse pretege, saj se po zelenici zelo hitro razrašča in duši druge rastline.Sicer pa je regrat ena tistih rastlin, ki jo ima človek rad ali pa ne, vmesne možnosti ni. Nabiranje in čiščenje sta nadvse mukotrpni opravili, podobno kot pri motovilcu. Za eno pošteno porcijo je treba kar precej časa čepeti na travniku. Najbolje ga je čim bolj očistiti že med nabiranjem, tako da ga doma le še operemo. Ker se med liste lahko zatakne vsa mogoča umazanija, ga operemo večkrat, najprej ga namakamo, potem pa še speremo pod tekočo vodo.A pozor: dobro velja premisliti, na kateri travnik se bomo zapodili, saj je lahko sicer zdrav regrat onesnažen ali celo strupen. Mnogi ga zato sploh ne nabirajo, ko pa se za to odločimo, najprej preverimo, ali je kmet morda pred kratkim tam zlival gnojnico in ali travnik morebiti ni stranišče za trop okoliških psov.