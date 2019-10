Hrana je zares lahko orožje

Živila, ki varujejo DNK



Od lubenice smo se za letos že poslovili, a vendarle strokovnjaki opozarjajo, naj je prihodnje poletje nikar ne zanemarimo (če se nam je letos morda izmaknila). Bogata je namreč z likopenom, ki naš DNK varuje pred škodljivimi posledicami sevanja, dragoceni pigment pa najdemo tudi v drugih rdečih plodovih, vendar ne v češnjah in jagodah! Drobno jagodičevje prav tako odlično varuje DNK, z bogato vsebnostjo elaginske kisline varuje telo pred rakavimi obolenji, privoščimo pa si ga lahko tudi kot sok iz brusnic, jagod, ribeza itn. Ne pozabimo na paradižnik, kivi in korenje, DNK pa bo hvaležen tudi za ohrovt, kavo, grenivko, inčune ...

Živila, ki obnavljajo celice



Temna čokolada je sladek, a zdrav zaklad, ki ga že dolgo opevajo strokovnjaki, saj s polifenoli odlično vpliva na krvotvorne matične celice, tako tudi kava, ki jo lahko brez slabe vesti spijemo tudi dve skodelici na dan, rdeče vino (a samo polovica kozarčka!), črni čaj (ki ga podcenjujejo povsem po krivičnem, saj tako kakor zeleni odlično podpira vse obrambne stebre mehanizma), mango, arašidi, rjavi riž, pistacije, rožmarin, timijan.

Živila, ki spodbujajo zdrave bakterije



Čičerika lahko zmanjša raven škodljivih bakterij za kar 81 odstotkov, medtem ko kislo zelje občutno povečuje število koristnih bakterij, ki so pravi balzam za črevesno floro. Organizem bo hvaležen tudi za gavdo, cvetačo, šparglje, kamember, jogurt, sončnična semena, grah, ki je izjemno bogat z vlakninami in podpira prebravo, telo pa varuje tudi pred rakom in srčno-žilnimi obolenji, in češnje.

Živila, ki krepijo odpornost



Odpornost bo s prihodom hladnejših mesecev znova na dodatni preizkušnji, a če ste se poleti naužili dovolj marelic, ste lahko nekoliko mirnejši. Lutein je močan antioksidant, ki ga vsebujejo te poletne krasotice, vnetne procese pa lahko blažimo s kaprami. Za odpornost so prav tako dragocene borovnice, pa semena čia, ki jih lahko dodamo tako rekoč k vsakemu obroku. Prihaja kostanj, zato si ga privoščimo v izobilju, saj nam bo dal energijo za zimo. Odpornost krepimo tudi z brokolijem in špinačo, k jedem dodajamo oljčno olje in sezam, sladkamo pa se z jabolki.

Živila, ki izboljšujejo kri



Jagode so ne le sladke in okusne, so tudi izjemno bogate z železom in drugimi sestavinami, za katere bo hvaležna naša kri. Niti tu ne pozabimo na sončnična semena, ki se odlično izkažejo med okrevanjem po srčni kapi, dragocena je tudi čebula, saj je bogata z antioksidanti in spodbuja krvni pretok, v prihodnjih mesecih pa naj v kuhinji zadiši po cimetu, mandljih, zelenem čaju ... Od sliv in breskev smo se letos že poslovili, a jih velja uvrstili na seznam obveznih živil za prihodnje poletje.

Z ustrezno izbiro živil bi tako lahko zmanjšali razvoj in pojavnost več kot 70 bolezni, med njimi pa so tudi rak, srčno-žilna obolenja, demenca, sladkorna bolezen in slepota. Pomembno je le poznavanje delovanja izbranih živil in njihovo učinkovanje na posamezne organe in sisteme, ki jih je vodilni pri projektu in avtor nove revolucionarne knjige Eat to Beat Disease (S hrano nad bolezen) dr.razdelil v pet skupin, pet obrambnih stebrov organizma, DNK, celična obnova, zdrave bakterije, odpornost, kri. Pojavnost nekaterih bolezni je zadnja leta osupljiva, znanost se marsikdaj zdi nemočna, a dr. Li vztraja, da je vse v naših rokah. Hrana je lahko torej orožje, s katerim se borimo proti največjim sovražnikom človekovega zdravja! Na srečo sladokuscev avtor knjige ne spodbuja k odrekanju dobrotam, ampak predlaga izbiro najmanj petih živil iz več kot 200 priporočenih vsak dan. Čeprav je rdeča nit njegovih ugotovitev znano reklo boljša je preventiva kot kurativa, je nova razporeditev živil vendarle inovativna in za marsikoga smiselna. Pa poglejmo!