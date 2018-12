Hiša Fink, Novo mesto

Krškopoljski prašič brez kosti

Bučni ravioli s tartufovo kremo in belim tartufom

Topinamburjev kipnik, orehi, krema lokalnega sira, bučno olje, slanina krškopoljca

Kostanjeva krema, kaki, meringa

Hiša Fink

Tanja in Damjan Fink

Irča vas 31

8000 Novo mesto

Tel: +386 (0)41 601 540

Splet: hisafink.si, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

urnik

Od ponedeljka do sobote od 8. do 23. ure. Ob nedeljah zaprto.

degustacijski meni

Trije hodi 18 evrov, štirje 28, pet hodov 35 evrov.

vinska klet

300 etiket.

Ocena okusojedcev

vrsta ponudbe: restavracija

hrana, vino: 10

postrežba: 10

cena/kakovost: 10

vtis skupaj: 10

Hišo Fink vzljubiš na prvi pogled, predvsem pa na prvi grižljaj.insta jo premišljeno razdelila na bistrojski in restavracijski del. Srčno in s spoštovanjem tradicije ter predvsem lastnih korenin, saj se restavracija naslanja na Damjanovo rojstno hišo, sta veliko pozornosti posvetila tudi najmanjšim stvarem. Zato ni čudno, da se gostje v njej dobro počutijo, pa če pridejo na zajtrk, si privoščijo kos pečenega in zrolanega krškopoljca brez kosti in domačega kruha mame Fink ali pa se prepustijo degustacijskemu jedilniku. In kar je najpomembnejše – radi se vračajo.Ker so vse dobre stvari tri, so bile v pozdravu dolenjska šunka, porketa krškopoljca z bučno majonezo in hrenom ter brusketa z marinirano postrvjo in domačo majonezo. Različne dodelane kombinacije so obetale ognjemet okusov. Če je postrv na nežno popečenem kruhku poskrbela za mlečen in sladkast grižljaj, sta bili voljna šunka in porketa težka artilerija. Predvsem zapeljiva hrustljavost pečenega pujsa je usta napolnila z neverjetnim ugodjem, ki sta ga dopolnila hren in majoneza z bučnim oljem. Colnarjev laški rizling je prinesel vetrc v kozarcu in se z aromami rumenega in eksotičnega sadja, mineralnostjo, višjo svežino in zaokroženostjo izkazal za idealnega spremljevalca.Jurčkovo terino na korenčkovi kremi in divjo hruško je podčrtal medvedov pršut, ki je z okusom napolnil usta do zadnjega kotička. Colnarjeva zvrst collis, 2016, ki jo sestavljajo laški in renski rizling, beli in sivi pinot, chardonnay in traminec, se je lepo ujela s sladkobnimi elementi krožnika in parirala močnemu okusu pršuta. Na krožniku gozd, v kozarcu sadovnjak – perfektna kombinacija sommelierja. Bučne raviole s kremo tartufa in belim tartufom so zaznamovali mehkoba in voljnost, chardonnay iz kleti Sutor, 2015, pa jim je dodal svežino. Odlična kombinacija močnih, robustnih, a mehkih in prefinjenih okusov!Topinamburjev kipnik s kremo lokalnega sira, bučnim oljem, orehi in slanino krškopoljskega prašiča je z mehkobo in mlečnostjo zaposlil brbončice, ki so kar vriskale od užitka. Kupljenov modri pinot, 2015, passion, nas je očaral z eleganco, mehkobo in perfektno zaokroženostjo.Sladice so Tanjina domena in poskusili smo kaki s kostanjevo kremo in meringo. Lahkotna krema, svežina kakija in hrustljavost meringe – kot vse drugo je tudi to bilo čisti užitek.Hiša Fink je postojanka za prave gurmane, ki prepoznajo dodelanost krožnika in izbora vin. Čeprav vseh niso zapisali na vinsko karto, vam steklenice z veseljem razkažejo v vinski kleti. Za vinoljubce res lep izbor!