Gostilna Maribor, Maribor

T-bone krškopoljskega prašiča

Radič na toplo

Mešana pašteta

Ocena okusojedcev

vrsta ponudbe: gostilna

hrana, vino: 8

postrežba: 8

cena/kakovost: 8

vtis skupaj: 8

Gostilna Maribor

Chef Gregor Jager

Glavni trg 8

2000 Maribor

Tel: : +386 (0) 31 565 565, +386 (0)2 23 45 606

Splet: gostilnamaribor.si, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

urnik

Od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 23. ure, ob petkih in sobotah do 2. ure, ob nedeljah od 8. do 15. ure.

degustacijski meni

Ne.

vinska klet

Okrog 90 etiket.

Za vsak okus in vsako lakoto poskrbi Gostilna Maribor, ki neguje štajersko meščansko kuhinjo: ponujajo marsikaj za grickati, namazati in nekaj malega pikniti ali pa resen obed. Na priporočilo prijaznega natakarja smo za začetek izbrali žemljico.Po kruhu je včasih dišalo iz sosednje pekarne, zato so se žemljicam poklonili na svojevrsten način. Izbrali smo si odprto, premazana je bila z gorčico in majonezo, dodali so izvrstne ocvirke in jih pokrili z govedino. Ta je pripravljena po znanem judovskem receptu, reče se ji pastrami. Nekaj dni se goveje stegno brez maščobe namaka v slanici, en dan je v dimu, en dan pa se počasi peče. V KZ Rače so pripravili govedino, v gostilni pa so jo pokuhali in bogato narezali na žemljico. Meso je bilo sočno, kombinacija z majonezo in ocvirki je bila izvrstna.Tudi naslednji krožnik je prišel iz sušilnic KZ Rače. Na štajerski dili so bili narezani kravji zorjeni sir, salama, špeh, bunka in tunka. S svojim odličnim okusom je izstopala salama. Dila je bila dobra, a vendarle ni pustila takšnega vtisa kot aromatična pašteta, aromatična, a blagega okusa, prav nič težka in brez grenkobe v pookusu. Po njej so potresli mleta bučna semena. Uživali smo v renskem rizlingu 2016 vinske hiše Joannes. Na nosu veliko rumenega sadja, mineralnosti, malce petroleja. V ustih nas je razvajal s krasnimi aromami citrusne skorje, lipe, marelice. Odlična kombinacija, saj je karakterno vino višje svežine dopolnjevalo močne krožnike.Še en tipičen štajerski krožnik je bila ajdova kaša z mlado špinačo, z rumenim in oranžnim korenčkom in naribanim kravjim sirom. Mlečna, zaokrožena jed prijetnih zemeljskih not je vseeno ostala v senci krožnika večera. To je bil radič na toplo. Mešanica radiča, toplega kuhanega krompirja, ocvirkov in bučnega olja je bila pokrita z rezinami izvrstne popečene slanine. Kombinacija zemeljskih not radiča in bučnega olja se je ujela s sladkobnostjo krompirja in jajca. Fenomenalno!Poigrali smo se z dvema modrima pinotoma. Letnik 2011 iz kleti Dveri-Pax je predstavil zreli, čudoviti modri pinot, ki je razkazoval arome podrasti, gob, prezrelih borovnic, jagode in maline. V ustih so to sadnost dopolnili zreli, okrogli tanini. Pookus je zelo lep in eleganten. Modri pinot 2015 iz kleti Sanctum pa je bil bolj lahkoten, z aromami maline, češnje, malenkost karamela, ima višjo svežino, prepoznavne, a uglajene tanine z malce karamela v pookusu. Bila sta odličen izbor ob sočnem T-bonu krškopoljskega prašiča z lepo popečeno skorjico.Notranjost je bila sočna in mehka, topila se je v ustih. Serviran v ponvici je bil obkrožen s popečenim korenčkom in krompirjem. Seveda na pravi štajerski mizi, ki jo neguje Gostilna Maribor, ni smel manjkati pohani piščanec. Zelo sočen, okusen in ovit v hrustljavi ovoj nam je šel v slast.Za sladek zaključek večera smo izbrali grmado, sevirano s smetano, za piko na i pa smo si privoščili sauvignon Breg 2016 izvrstne kleti Marof z aromami črnega ribeza, bezga, akacije, malenkost smole iglavcev in popečenega kruha. V ustih je ta polni okus zaplesal in pustil dolg, zapeljiv pookus.