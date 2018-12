FOTO: Začeli smo s krožnikom domačih briških mesnin, nato pa ...

DiVino, restavracija in bar

Dulcis Gourmet, d. o. o.

Chef Matjaž Cotič

Ameriška 8, BTC City

1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 585 22 81, +386 (0)31 031 768 062

Splet: divino.si, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

urnik

Od ponedeljka do srede od 7. do 22. ure, četrtek in petek do 23. ure, ob sobotah od 11. do 23. ure. Ob nedeljah zaprto.

degustacijski meni

Meni Dario Cecchini 7 hodov 48 evrov (za minimalno štiri osebe).

vinska klet

70 etiket.

vrsta ponudbe: restavracija

hrana, vino: 8

postrežba: 9

cena/kakovost: 8

vtis skupaj: 8,3

Italijan, znan kot najboljši mesar na svetu, saj pri njem kupujejo vrhunski chefi, je prepričan, da morajo živali uživati vse dobre stvari v življenju, saj le z nadstandardno vzrejo iz njih dobimo dobro meso. Družinska tradicija mesarstva je osnovana na spoštovanju do živali, poseben pa je tudi način priprave mesa. Svoje znanje deli tudi v svoji šoli v Panzanu, njegova filozofija pa je našla dom v restavraciji diVino, kjer v Cecchinijevem teatru z dobro hrano slavijo življenje. Predstavo za goste v modernem, a toplem in skrbno domišljenem ambientu smo sicer zamudili, saj je po rezervaciji na sporedu le ob sredah. Začeli smo s krožnikom domačih briških mesnin, nato pa planili po tatarskem biftku iz Chiantija in toplem domačem kruhu. Meso je bilo odlično, le nekoliko preveč pikantno, kar je prevpilo njegov prvinski okus, pikantnost smo spirali s svežim in citrusnim Verusovim chardonnayjem, 2017.Kremozna in bogata žafranova rižota, na kateri so se bohotili kraljevi gamberi, je postregla z lepim prepletom okusom, v katerem je paradižnik poskrbel za svežino, gamberi in kozice pa za mineralnost in sladkobo. Rižote in pašte so sicer pri njih železni repertoar, pri katerem se dobro izkažejo. Okus telečje tagliate na furlanski polenti in hrustljavi juliene zelenjavi je bil prvovrsten; če bi bil hrbet še malenkost manj pečen, bi bil za naš okus maestralen. A ko se je v kozarcu zaiskril Kupljenov modri pinot selekcija 2013 in napolnil usta z elegantnimi, čudovitimi sadnimi aromami rdečega in temnega jagodičevja, je bil trenutek popoln. Tanini so bili mehki in zreli, komaj jih je bilo čutiti, pookus pa je trajal in trajal ...Cheesecake z domačo aronijo na maslenem piškotnem dnu je bil nekoliko zbit, a je s svojo svežino in harmonijo okusov poskrbel za prijeten zaključek obeda. Še boljši pookus pa nam je pustil odnos do gostov, skrben in prijazen. Odlični natakarji so danes prava redkost in mednje spada tudi, ki je tega dne skrbel za nas. Natakar lahko s prijaznostjo reši marsikatero situacijo, saj se je pri mizi treba znati prav obrniti in prebrati gosta. Neprijazen in neprofesionalen natakar pa lahko v sekundi pokvari vse, za kar so se trudili v kuhinji. Strežba je namreč mnogo več kot to, da nekdo prinese hrano in pijačo na mizo. Dobre restavracije namreč ni brez dobrega natakarja.