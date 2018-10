Fižol z lignji

Za 4 osebe:



250 g fižola v zrnju (lahko konzerva)

500 g lignjev

200 g dagenj

3 stroki česna

1 dl suhega vina

1 vejica rožmarina

1 šopek peteršilja

100 g ribanega parmezana

sol, poper, oljčno olje

1 lovorjev list



Fižol, ki smo ga čez noč namakali v vodi, skuhamo, vodi dodamo lovorjev list, ko je kuhan, solimo. Lignje očistimo in narežemo na kolobarje. Na vročem olju prepražimo lignje, dagnje in sesekljan česen. Zalijemo z vinom in z vodo, v kateri se je kuhal fižol (ali tekočino iz konzerve) in pustimo, da zavre. Dodamo rožmarin in fižol in na majhnem ognju kuhamo še nekaj minut. Serviramo na krožnike ali v skodelice, potresemo s sesekljanim parmezanom in peteršiljem.

Fižol v zrnju je pogosta zimska hrana v naših krajih. Enostaven je za pripravo, zlasti če jedi pripravljamo iz fižola v konzervi. Je okusno in zdravo živilo, uživamo lahko toplega ali hladnega. Primeren je za juhe, priloge ali glavne jedi, dodajamo ga lahko tudi k solatam ali pripravimo kot namaz, podobno kot humus iz čičerke. Pozimi je pogosta sestavina enolončnic, zelenjavnih in mesnih, lepo se poda h kislemu zelju, repi in klobasam ali slanini. Iz balkanskih kuhinj smo prevzeli pasulj in prebranec, iz mehiške pa chili con carne, to je golaž iz mesa, fižola in paradižnika, začinjen s čilijem. Tokratni za naš okus morda nenavadni recept za kombinacijo fižola z lignji prihaja iz krajev ob morju.