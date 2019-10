Dva moška, ene sanje

Brez kančka humorja ne gre, zato sta se Fakučeva odločila pred vhod posejati ovčice iz mavca.

S takšnimi dobrotami se bodo lahko v istoimenski restavraciji sladkali gostje hotela Dam. FOTOGRAFIJE: Igor Mali

Ovce pred vrati

Gostje bodo prebivali v kateri od sedmih luksuznih sob ali dveh suit nad restavracijo.

Osena izkaznica

Osebna

izkaznica

Število zvezdic: ****

Cena: od 145 do 225 evrov na noč

Parkirišče: za goste brezplačno

Televizija in internet: v vsaki sobi sta kabelska televizija in hiter brezžični internet

Dodatna ponudba: izposoja koles

Kaj lahko počnete? kolesarjenje, sprehajanje, pohodništvo, kulinarično raziskovanje okolice

Odprtje hotela so moje vseživljenjske sanje, ki so se končno uresničile. Že od svojih prvih gostinskih dni sem upal, da bom nekega dne odprl in vodil svoj hotel,« je na odprtju butičnega hotela Dam v Kromberku dejal njegov lastnik, priznani chefHotel je zrasel v stavbi, kjer je restavracija Dam, v kateri Uroš s svojimi kulinaričnimi dobrotami že od leta 2005 razvaja in osvaja brbončice tudi najzahtevnejših gostov. Letos je na seznamu restavracij, ki jih priporoča ugledna avstrijska gurmanska revija Falstaff. Priporočata jo tudi prestižni vodnik Gault & Millau in italijanski Gambero Rosso.Sorška postrv, postrvji kaviar, tartufi, kapesante – je le nekaj visokokakovostnih sestavin, s katerimi pričara krožnike, ki so prava paša za oči in popolna harmonija okusov. Z njimi se bodo po novem lahko sladkali tudi gostje, ki bodo prebivali v kateri od sedmih luksuznih sob ali dveh suit nad restavracijo.Zgodba s hotelom se je pravzaprav začela pred dobrimi 30 leti. Leta 1987 je Urošev očezačel graditi stavbo in v njej nato odprl mesnico z delikateso in bife. Sanje o hotelu so se rodile v 90. letih – 1996. je stavba prav s to vizijo dobila nadzidek. Dvajset let je trajalo, preden so se stvari zložile tako, da so se začele uresničevati.Rasti je sprva načrtoval, da bo nad restavracijo uredil navadne sobe srednjega cenovnega razreda, vendar ga je sin prepričal, da je bolj smiselno obnoviti prostore v luksuzni hotel, v kakršnem bodo z veseljem prespali tudi najboljšega vajeni gostje restavracije Dam.Hotel je, sledeč zamislim obeh Fakučevih, opremila beograjska arhitektka. Sobe z vrhunsko opremo se lesketajo v marmorju in parketu, sredi njih kraljujejo postelje z vrhunskimi vzmetnicami in posteljnino iz slovitega egiptovskega bombaža. Kombinacija lesa ter sivih in črnih tonov ustvarja vtis brezčasne elegance.Najbolj dih jemajoč je največji apartma za štiri. V njem najbolj pritegne kad, domiselno postavljena na sredino prostora, da lahko vanjo zlezete skoraj naravnost iz postelje. Prenočitev v tej sobi je najdražja, stane 270 evrov na noč. V hotelu imajo svojega vodjo za umetnost, mladega umetnika, ki hotel opremlja z umetniškimi deli. Fakučeva sta poskrbela tudi za ščepec humorja in pred vrati hotela posejala ovčice iz mavca.Fakučeva se dobro zavedata, da se po jutru, še posebno po njegovem obroku, dan pozna. Hotelski gostje si bodo del zajtrka lahko postregli iz bifeja, drugi del pa bodo lahko naročili à la carte. Zvezda zajtrka bodo jajca na vse mogoče domiselne načine – ne gre pozabiti, da so ena od Uroševih specialitet rumenjaki, ocvrti v polnozrnati skorjici s tartufom na kremnem krompirjevem pireju. Zunanji in notranji obiskovalci restavracije Dam bodo po novem lahko deležni tudi posebnega doživetja: z obroki, dopolnjenimi z izbranimi vini iz bogate vinoteke, jim bodo po želji postregli za chefovo mizo, ki je v sobi tik ob kuhinji.Okolica Nove Gorice ponuja možnost za številne kulinarične izlete, v hotelu Dam pa bodo uživali tudi rekreativci. Kromberk leži pod Trnovskim gozdom med gričem Panovec na jugu ter hribom Škabrijel (646 m) na severu. Nad naseljem stoji grad Kromberk, renesančna utrdba iz 13. stoletja, v katerem je Goriški muzej. Pred gradom je urejena parkovna površina z baročnim vodnjakom na sredini.