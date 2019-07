Danes rabutamo koruzo

Storže olupimo šele tik pred kuhanjem!

Koruzni mošnjički

Za dva:

70 g indijskih oreščkov



100 g moke

ščepec kurkume za barvo

ščep soli

žlička olja



2 storža mlade koruze

konzerva kokosovega mleka

košček ingverja

2 stroka česna

svež timijan

limonska trava (ni nujno, je pa super okus)

par kolutov svežega čilija



sol in poper

še en česen

šopek drobnjaka



Za ta recept potrebujete soparilnik.

Indijske oreščke namočite. Iz moke, olja, kurkume, soli in nekaj žlic vode ugnetete elastično testo za mošnjičke. Testo naj bo zelo mehko, vendar ne lepljivo. Pokrijete s skledo in pustite približno pol ure.

Koruzne storže olupite, očistite laskov in obrežete z ostrim nožem. Česen olupite in po dolgem razpolovite. Ingver narežete na kolute.

Koruzo skuhate v slani vodi do mehkega (običajno 3–5 minut), odcedite in tekočino vrnete v lonec. Dodate kokosovo mleko, ingver, česen, timijan, limonsko travo, par kolutov svežega čilija in koruzne storže (lahko nalomljene, če ne gredo v kozico). Dolijete toliko vode, da so pokriti.

Kuhate pol ure pri srednji temperaturi brez pokrova, da tekočina napol povre. Precedite skozi gosto cedilo.

Za nadev zblendate indijske oreščke, česen, sol, poper in tri četrtine kuhanih koruznih zrn. Zmešate s preostalo koruzo.

Vzamete za droben oreh testa, oblikujete kroglico in jo na pomokani deski tanko razvaljate v krog. Na sredino položite žličko nadeva, spnete mošnjiček in ga položite v soparilnik. Kuhate jih v pari kakšnih pet minut.

Na krožnik naložite par mošnjičkov, podlijete z juho in čez s kuhinjskimi škarjami narežete drobnjak.

Zavedam se, da je zelo malo možnosti za rabutanje koruze, ampak če se slučajno pokaže, je nikar ne zamudite. Nikomur ne boste naredili škode, če odlomite par ravno prav zrelih storžev in z njimi pod majico hitro tečete proti domu. Teči ni treba le zato, da te kdo ne ulovi z vilami v roki, ampak predvsem zaradi koruze. Ta mora čim prej v lonec ali še bolje nad plamen. Mlada zrna, ki so še mlečna, pa vendar že čvrsta, so vsako minuto slabša. S storži se zato teče v kuhinjo. Kadar morajo iz različnih nesmiselnih razlogov počakati, da bomo imeli čas zanje, jih zavijemo v mokro kuhinjsko krpo in postavimo v hladilnik. Seveda imam v mislih neolupljene storže, torej z vsem zelenim ovojem in čudovitimi laski na vrhu, ki se oprijemajo storža. Olupimo jih tik pred kuhanjem.Vsako sezono oprezam za mlado koruzo, da ulovim pravi trenutek njene najboljše zrelosti. Letos se mi je res posrečilo kot še nikoli. V vasi sem dobila pol vreče mladih storžev in kar tri kilograme sočnih zrn spravila v zamrzovalnik. Iz storžev smo dva dni kuhali juho, ki je presenetljivo slastna, to je treba vsaj poskusiti. Da ne bi bilo preveč preprosto, smo se v naši kuhinji lotili tudi s koruzo polnjenih mošnjičkov v azijskem stilu. Recept je zahteven, mošnjički naravnost božanski, skratka, vredni truda. Kuhaš jih vse popoldne, izginejo pa v desetih minutah. Koruze mi letos ne bo treba rabutati, v skrinji je imam še za nekaj ponovitev tega odličnega recepta.