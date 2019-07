Črno-bela panakota v kozarcu  

​Nasvet: Če bomo prelili toplo črno panakoto čez ohlajeno belo, se bo ta stopila in ne bomo dobili tako lepih slojev.



Sestavine

​Nasvet: Če bomo prelili toplo črno panakoto čez ohlajeno belo, se bo ta stopila in ne bomo dobili tako lepih slojev.



Najprej pripravimo belo plast panakote. Želatino v listih namočimo v hladni vodi (če uporabljamo želatino v prahu, sledimo navodilom na embalaži). V kozico damo mleko, sladko smetano, sladkor in vaniljo. Segrevamo do vretja oziroma tako dolgo, da se pojavijo prvi mehurčki.Odstavimo z ognja in dodamo dobro odcejeno želatino. Premešamo in postavimo na stran, da se mešanica ohladi na sobno temperaturo.Pripravimo 4 skodelice ali kozarce in jih enakomerno napolnimo s panakoto. Uporabimo cedilo, da ulovimo vse morebitne manjše usedline. Postavimo v hladilnik za 2 do 3 ure.Črno plast panakote pripravimo po enakem postopku kot belo. Ko se pri segrevanju do vretja pojavijo prvi mehurčki, dodamo čokolado za kuhanje. Z metlico dobro premešamo, da se čokolada popolnoma raztopi in nastane čokoladno mleko. Odstavimo z ognja in dodamo dobro odcejeno želatino.Premešamo in postavimo na stran, da se mešanica ohladi na sobno temperaturo. Ohlajeno in strjeno belo panakoto vzamemo iz hladilnika in skozi cedilo čez belo plast vlijemo črno. Postavimo v hladilnik za 2 do 3 ure ali čez noč.3 listi želatine ali 7 g želatine v prahu200 ml polnomastnega mleka Zelene doline200 ml sladke smetane za stepanje Zelene doline35 g sladkorja1 žlička vaniljeve arome2 lista želatine ali 5 g želatine v prahu200 ml polnomastnega mleka Zelene doline200 ml sladke smetane za stepanje Zelene doline40 g sladkorja120 g temne čokolade za kuhanje50 g svežih malin2 žlici sesekljanih pistacij