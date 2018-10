Čokoladno-bananov nice cream sladoled

Nice cream (ali prijazen sladoled) je prisrčno ime za nekakšen sladoled na rastlinski osnovi, narejen iz bolj zdravih sestavin, zaradi katerih se lahko posladkamo brez slabe vesti. Za osnovo uporabimo zrele banane, ki jih zamrz­nemo, nato pa v mešalniku mešamo z drugimi sestavinami, dokler ne postanejo gladke in kremaste, kot pravi sladoled. Nama je najbolj všeč borovničev nice cream, za kar potrebujemo samo zamrznjene banane in borovnice in po potrebi malo rastlinskega mleka ali jogurta. Naravnost božansko! Odličen je tudi v drugih kombinacijah, npr. današnji čokoladni z arašidovim maslom.Recept najdete tukaj