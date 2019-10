Bučni piškoti s čokolado

Za 4 osebe:

približno pol kg buče

100 g kosmičev

50 g kokosove moke (ali katere druge)

1 jajce

pol pecilnega praška

naribana lupina limone

cimet

100 g jedilne čokolade

Bučo olupimo, narežemo in skuhamo do mehkega. Pretlačimo v gost pire. V blender stresemo kosmiče, kokosovo moko in pecilni prašek, dodamo naribano lupinico limone in jajce ter zmeljemo. Dodamo 300 g bučnega pireja in dobro premešamo. Čokolado narežemo na koščke in jo vmešamo v maso. Pekač obložimo s peki papirjem, z žlico zajemamo maso in jo oblikujemo v kupčke. Pečemo pri 180 stopinjah kakih 15–20 minut.

Pred nami je dolga jesen, ko bodo dozorele buče vseh vrst in okusov. Spravljene v kleti bodo zdržale nekaj mesecev, da bomo vso zimo uživali v bučnih juhah in omakah, pečene z drugo zelenjavo bomo ponudili kot prilogo k mesnim ali zelenjavnim jedem.Lahko jih uživamo tudi sveže, čisto na tanko narezane in pokapljane z bučnim oljem, zraven ponudimo bučna semena. Bučno juho obogatimo s sladko ali kislo smetano, prav poseben okus ji da kari. Iz buč lahko pripravimo okusne sladice, lahko jih naribamo v skuto za zavitek ali iz bučnega pireja pripravimo slastne piškote.