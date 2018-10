Buča s piščancem

Za 4 osebe:



400 g piščančjega fileja

300 g kuhanega ali pečenega kostanja

200 g buče

200 g pancete

1 manjši por

1 korenček

1 rdeča paprika

sojina omaka, kari



Piščančje prsi narežemo na tanke rezance, panceto na kocke. Meso na hitro, med mešanjem, prepražimo na vročem olju v voku. Ko porumeni, dodamo panceto in nekaj minut pražimo. Zelenjavo očistimo in narežemo na rezance. Postopoma jo dodajamo mesu in med mešanjem pražimo, najprej korenček, čez nekaj minut bučo, nazadnje na kolobarje narezan por. Pokrijemo in pustimo, da se nekaj minut duši na manjšem ognju. Na koncu dodamo rdečo papriko in kuhan kostanj, dušimo dve ali tri minute. Začinimo s sojino omako in karijem.

Buča se odlično ujame z vrsto živil, z drugo zelenjavo, krompirjem, rižem ali testeninami pa seveda z mesom. Kmalu se bomo greli s kremno bučno juho, iz nje pripravimo namaz ali pire, z različno zelenjavo, na primer s korenjem, krompirjem, rdečo peso, jo spečemo v pečici, ponudimo kot samostojno jed ali prilogo. Prijeten okus in teksturo bo dala sladicam, na primer torti. Če imamo večjo bučo, ki je ne moremo uporabiti naenkrat, jo shranimo v hladilniku, spravimo jo lahko tudi v zamrzovalnik, kar sicer ni idealna izbira, a še vedno boljše, kot da polovica prerezane buče po nekaj dneh zgnije.