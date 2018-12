Brokolijeva pita

Za 4 osebe:



250 g moke

130 g masla

130 g svežega sira

250 g brokolijevih cvetov

3 jajca

1 dl mleka

2 dl sladke smetane

50 g trapista

sol, poper, pecilni prašek



Moko stresemo v skledo in zmešamo s pecilnim praškom ter malo soli. Dodamo na sobno temperaturo ogreto maslo in sveži sir ter zamesimo gladko testo. Če je presuho, dodamo nekaj žlic vode ali, še bolje, kisle smetane. Razvaljamo ga in namestimo v pomaščen okrogli pekač, tako da so robovi zavihani navzgor. Pustimo počivati v hladilniku in medtem pripravimo nadev. Brokolijeve cvetove na hitro pokuhamo v slani vodi in odcedimo. V skledi gladko zmešamo jajca, mleko in sladko smetano. Dodamo grobo nariban trapist in brokoli, solimo in premešamo. Nadev razdelimo po testu in pečemo na 200 stopinj dobre pol ure.

Brokoli običajno skuhamo v juhi, bistri ali kremni, ter kot prilogo k različnim jedem, zlasti mesnim. Če uporabimo cvetove in steblo, slednjega damo kuhati prej, saj potrebuje več časa. Pazimo, da se cvetovi ne razkuhajo, ker bodo izgubili barvo in okus. Najboljši so čvrsti, temno zeleni, kuhani le nekaj minut ali še bolje soparjeni.Dobro se znajdejo tudi v drugih jedeh, na primer v zelenjavni lazanji ali musaki, v kombinaciji s sirom na tradicionalni francoski piti, imenovani quiche. Priprava pite je preprosta, zanjo pa je značilno, da je narejena iz ene same plasti testa, po kateri naložimo nadev.