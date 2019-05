Ana Zevnik: piščančja rulada s suhimi marelicami in špinačnimi žepki

Za 4 osebe:



Meso:

600 g piščančjega fileja

100 ml sladke smetane

60 g suhih marelic

60 g masla

sol, kari, citronski timijan

60 g masla



Testo za žepke s špinačo:

240 g ostre moke

300 g špinače

2 jajci in 4 rumenjaki

2 žlički olja

sol

40 g masla za sotiranje



Nadev:

80 g skute

20 g kisle smetane

40 g sesekljanih mandljev



Piščančjo rulado pripravimo tako, da file prerežemo kot zrezek, ga potolčemo in obrežemo. Začinimo in premažemo z zmesjo, ki smo jo pripravili tako, da smo odrezane dele piščančjega fileja zmleli s sladko smetano. Čez potresemo narezane suhe marelice, tesno zvijemo ter začinimo. Zavijemo v prozorno folijo, premazano s stopljenim maslom. V vodni kopeli kuhamo 20 minut. Odstranimo folijo in meso na segretem maslu opečemo, zatem ga pustimo pokritega v topli ponvi počivati še 10 minut. Narežemo in garniramo.



Za špinačne žepke najprej zamesimo testo. Začnemo s špinačo, ki jo očistimo in zmiksamo, nato iztisnemo sok. Iz ožete špinače in preostalih sestavin zamesimo testo za rezance in dobro pregnetemo. Pustimo ga počivati. Testo zvaljamo, izrežemo kroge, nadevamo in oblikujemo testene žepke.



Nadev pripravimo iz pretlačene skute, sesekljanih mandljev, kisle smetane in drobtin. Vse sestavine premešamo in s pomočjo dresirne vrečke razporedimo na razvaljano ter v kroge narezano testo.



Žepke zatem skuhamo v slanem kropu, jih odcedimo in za konec še sotiramo na maslu.



Ana Zevnik je na zmagovalni krožnik razporedila še espumo korenčka z zvezdnatim janežem in dodala malce čokoladne omake, obogatene s konjakom.

, dijakinja tretjega letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Radovljica, se je z nedavnega tekmovanja Biseri morja, ki je potekalo na hrvaškem otoku Brač, vrnila z lepim uspehom. S sošolcemsta osvojila zlato medaljo in prejela še pokal za tretje mesto, poleg tega je Ana zablestela v pripravi piščančje jedi, s katero si je prikuhala zlato medaljo. Njuna mentoricaje seveda zelo ponosna, da sta se najstnika, ki obiskujeta 3.b GT, odlično odrezala tudi na kuharskem tekmovanju v Kranjski Gori, kjer sta se pred nekaj dnevi suvereno zavihtela še do srebrne medalje. Niz bleščečih razlogov torej, da vam danes postrežemo piščanca, s katerim je Ana Zevnik prepričala žirijo na močnem mednarodnem tekmovanju Biseri morja!