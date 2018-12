Ajdovi žganci

Za 4 osebe:

400 g ajdove moke

1 liter vode

sol

Vodo solimo in zavremo. V krop počasi stresemo ajdovo moko, da nastane kepa. Pustimo vreti nekaj minut, potem temperaturo znižamo in na sredini kepe z držalom kuhalnice naredimo dva ali tri centimetre široko luknjo. Pokrijemo in na majhnem ognju kuhamo 20 minut. Če je kaj vode ostalo, jo odlijemo in shranimo. Kuhane žgance dobro premešamo s kuhalnico: potiskamo jo od sredine proti obodu. Če se nam zdijo presuhi, malo zalijemo z vodo, ki smo jo prej odlili. Ko so žganci gladko zmešani, jih zdrobimo z vilicami in postrežemo. Prelijemo s popečenimi ocvirki ali kislo smetano. Jemo jih lahko z mlekom, odlično se podajo h kislemu zelju in pečenici ali krvavici.

Žganci so odlična zimska jed, ki se prileže k jedem na žlico, koruzne postrežemo z golažem ali obaro, ajdove s kislim zeljem, če je zraven še kakšna klobasa, pečenica ali krvavica, toliko bolje. Danes smo navajeni na instant žgance, koruzna polenta denimo je skuhana v nekaj minutah, za prave ajdove žgance pa potrebujemo nekoliko več časa, vsaj pol ure.Podoben je postopek za pripravo štrukljev, le da v tem primeru moko samo poparimo, dodamo ustrezne sestavine in zamesimo v gladko testo. Dodamo še nadev, primerno zvijemo in skuhamo v slanem kropu.