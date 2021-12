Slastno pecivo za zimske dni: Cimetovi polžki

Za 10 kosov:

500 g bele moke, 1 jajce, zravnana žlička soli,

kvasni nastavek: 3 dl mlačnega mleka, 2–3 žlice bele moke, 1 zavitek suhega kvasa, 1 žlica sladkorja, nadev: 100 g masla, 2–3 žlice sladkorja, mleti cimet

Najprej naredimo kvasni nastavek: v mlačno mleko vmešamo preostale tri sestavine. Pustimo 10 minut, da začne kvas delovati. Medtem na res nizkem ognju raztopimo maslo, narezano na kocke, in odstavimo. V posodo mešalnika odmerimo moko, dodamo jajce in ob rob še sol. Med mešanjem (na najnižjih obratih) postopoma prilijemo kvasni nastavek. Mešamo 5–10 minut, da testo postane lepo gladko. Potem ga oblikujemo v kepo in na rahlo pomokani površini razvaljamo v približno 20 x 30 cm velik pravokotnik. Premažemo z raztopljenim maslom ter enakomerno posujemo z 2 ali 3 žlicami sladkorja in mletim cimetom. Zvijemo v štrukelj (kot potico) in razrežemo na približno 2 centimetra debele rezine. Polžke z razmikom, ker bodo precej narasli, položimo na pekač, pokrit s papirjem za peko. Položimo ga v plastično vrečo (da se testo povrhu ne bi preveč izsušilo) in čez noč postavimo v hladilnik, lahko pa tudi na okensko polico, če so temperature primerne, vsekakor morajo biti nad lediščem. Zjutraj, ko polžki lepo narastejo, ogrejemo pečico na 160 stopinj Celzija. Pečemo 20 minut, nato za nekaj minut povečamo na 180 stopinj, da se zapečejo.