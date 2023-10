Cimetke iz Celja: postale so pravi hit

Ob vse bolj hladnih, sivih dneh ni lepšega kot sedeti nekje na toplem, z dobro knjigo, vročo pijačko in sveže pečeno cimetovo rolico. Pred nekaj leti so se začele kotaliti tudi po Sloveniji, v butičnih pekarnah in manjših slaščičarnah, nanje smo naleteli celo v planinskih domovih. V Celju pa imajo prav posebne – takšne, ki nosijo bogate čokoladne in tudi sadne dodatke, zaradi njih pa knežje mesto obiskujejo sladkosnedi iz vse Slovenije.

