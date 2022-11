Čili z mesom po receptu Anite Ferlin, udeleženke zadnje sezone MasterChefa

Udeleženka zadnje sezone MasterChefa, najkreativnejšega kuharskega tekmovanja, ki je zasvojilo gledalce po vsem svetu, Novomeščanka Anita Ferlin rada nenehno ustvarja v kuhinji. Tokrat je z nami delila recept za tiste, ki imajo radi pekoče.

Chili con carne by me (Čili z mesom, po moje)

Meso s čilijem in pekočim fižolom.

Sestavine

– 2 čebuli

– 4 stroke česna

– 2 manjši papriki

– korenje

– 300 g rdečega pekočega fižola

– 200 g koruze

– paradižnikova omaka

– 500 g govejega mesa

– oljčno olje

– začimbe (sol, poper, sušena paprika, čili, lovorjev list)

Čebulo in česen sesekljamo na drobno. Prav tako na poljubno obliko in velikost narežemo papriko, korenje in meso. Na oljčnem olju pražimo čebulo, dodamo česen in sušeno papriko. Dobro prepražimo, dodamo korenje in takoj zatem meso. Po nekaj minutah zalijemo s paradižnikovo omako, dodamo začimbe in kuhamo okoli 30 minut. Dodamo še svežo papriko, koruzo in fižol. Kuhamo tako dolgo, da se meso popolnoma zmehča.

Postrežemo s pire krompirjem, rižem, popečenimi tortiljami, kruhom ali po vaši izbiri.