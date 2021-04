Čičerika s špinačo (RECEPT)

Za 4 osebe:

200 g ribjega fileja

2 veliki pločevinki čičerike

1 šop mlade špinače

1 čebula

3 stroki česna

2 jajci

1,5 dl suhega belega vina

sol, poper, timijan

olje

Jajca trdo skuhamo in olupimo. Čebulo in česen olupimo in nasekljamo, špinačo operemo in narežemo. Na olju svetlo prepražimo čebulo in česen ter dodamo špinačo. Dušimo še minuto ali dve, začinimo s poprom, soljo in timijanom ter dolijemo vino. Pustimo vreti na majhnem ognju, dokler vino ne izpari. Dodamo čičeriko, po potrebi prilijemo malo vode, premešamo in segrejemo do vrelišča. Medtem na kose narežemo ribje fileje, jih solimo in z obeh strani popečemo na vročem olju. Čičeriko razdelimo na krožnike in na vsako porcijo dodamo še vroče ribe in narezana jajca.

Veselimo se že mlade pomladne zelenjave, dokler bo na voljo v manjših količinah, jo bomo dodajali na pol zimskim jedem, enolončnicam in podobnemu.Zanimiva jed s čičeriko in ribami prihaja iz Španije. Lahko jo povsem prilagodimo svojemu okusu in namesto čičerike uporabimo druge stročnice, fižol ali lečo, jed pa bo okusna tudi mrzla. Če seveda lahko jemo hladne ribe.