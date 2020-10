Čia puding s kivijem (RECEPT)

Za 4 osebe:

2 skodelici mleka

pol skodelice čia semen

1 žlička cimeta

1 vaniljev sladkor

3 kiviji

Mleko zlijemo v skledo in vanj stresemo vaniljev sladkor. Mešamo, dokler se sladkor ne stopi, in potem dodamo čia semena ter cimet. Premešamo in pustimo, da se napijejo tekočine. Kivije olupimo, enega drobno sesekljamo, druga dva narežemo na rezine. Sesekljanega dodatno zmečkamo z vilicami in dodamo mleku s čia semeni. Dobro premešamo, nadevamo v skodelice ali kozarčke in okrasimo z rezinami kivija. Postrežemo kot malico ali posladek.

Čia semena nam ponujajo v vseh trgovinah z zdravo prehrano, a marsikdo ne ve, kako jih pripraviti. Namočimo jih v mleku, soku ali drugi tekočini in počakamo, da nabreknejo, tako nastane nekakšen puding. Razmerje med semeni in tekočino naj bo ena proti tri, namakamo najmanj deset minut, še bolje več, mirno jih pustimo čez noč. Tako dobljeno zmes zmešamo s svežim ali suhim sadjem, jogurtom. Ker delujejo kot vezivo, jih uporabimo namesto jajc, na primer pri pripravi testa za palačinke. Suha zmeljemo v moko, ki jo uporabimo za zgoščevanje omak in juh, marmelad, dodajamo pa jih tudi v smutije, da bodo gostejši.