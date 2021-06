Chef Štefelin bo kuhal po Ivačičevih receptih

Špajza z digitalnimi posladki

V jeseniški Kasarni imajo sobo, v kateri je urejena delavska kuhinja preteklosti. FOTO: Špela Ankele

Na Jesenicah bodo gostinci pripravili Delavsko malco.

Tudi v Škofji Loki in Radovljici

Kdo ve, kaj se je skrivalo v rjavi posodici na desni? Namig: ima tri črke in z njo vsaki jedi, ki ni sladica, narišemo značaj. FOTO: Špela Ankele

Ker je Slovenija letos evropska gastronomska regija, so se trije gorenjski muzeji povezali s Posavskim muzejem Brežice in pripravili skupno zgodbo z naslovom Naša kuhna. V njej »skozi prizmo kulinarike interdisciplinarno predstavljamo kulturno zgodovino prostora, ki ga pokrivamo, v različnih obdobjih, hkrati pa prek stičnih točk preteklost povezujemo s sedanjostjo«, so zapisaleinKot so pojasnile, ima Naša kuhna dva dela – spletnega in stvarnega: »Naša spletna platforma Špajza bo hranila digitalizirane posladke iz muzejskih zbirk in knjižnega gradiva, ki predstavljajo kulinarične značilnosti, jedilno kulturo in predmete pa tudi posnetke delavnic in virtualne oglede razstav. Program v fizičnem prostoru sestavljajo razstave, delavnice, predavanja in vodstva, ki jih pripravljamo sodelujoči muzeji glede na posebnosti prostora in orientacijo raziskovanja. Pri tem se povezujemo z regijskimi razvojnimi agencijami in turizmom.«Jeseniški muzej denimo v črni kuhinji Liznjekove domačije že desetletje pripravlja etnološko-kulinarične delavnice. Takrat iz kuhinje mogočne hiše, zgrajene v drugi polovici 17. stoletja, diši po domačem kruhu, potici, žgancih in preostalih kmečkih dobrotah iz teh krajev. V minulih mesecih, ko se je vse selilo na splet, je tam potekala tudi kulinarična delavnica, torej prikaz kuhanja na štedilniku na drva v delavski kuhinji, urejeni v Kasarni na Stari Savi.A to ni vse, kar okusnega pripravljajo v Gornjesavskem muzeju: v sodelovanju z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske in jeseniškimi gostinci bodo že kmalu pripravili enoten jedilnik, imenovan Delavska malca. »Kot osnovo smo vzeli katalog k razstavi Gornjesavskega muzeja Jesenice Mavričnost kulture in kulinarike Jesenic. Katalog in jedilniki spomnijo na jedi, ki smo jih posvojili od delavcev železarne, ki so na Jesenice prišli s trebuhom za kruhom iz drugih delov Slovenije, predvsem s Primorske in republik nekdanje Jugoslavije,« je pojasnila Smolej Milatova, kustosinja Gornjesavskega muzeja Jesenice.Z Jesenic še skok v Škofjo Loko, kjer v sklopu Naše kuhne načrtujejo delavnico peke kruha v črni kuhinji Škoparjeve hiše, to je na grajskem vrtu. »Pripravili bomo tudi nekaj manjših razstav v kotičku Fokus ob glavnem vhodu v muzej, ki je namenjen predstavljanju novih muzejskih pridobitev, predmetov iz depojev ali dodatni osvetlitvi izbranih predmetov iz stalne zbirke,« so sporočili iz Loškega muzeja in še, da bodo predstavili tudi medeno pecivo, katerega tradicija na Loškem sega v začetek 18. stoletja.In še Radovljica, ki je z Okusi Radol'ce in Vile Podvin, edine gorenjske restavracije z Michelinovo zvezdico, postala prepoznavna kulinarična destinacija. Takole so del kulinarične zgodovine povzeli v Muzeju radovljiške občine, ki se je povezal s Posavskim muzejem Brežice: »Med drugimi znanimi kuharji je v Radovljici živel(1921–1984), mojster kuharstva in kulinarike, ki je že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja vodil kuharsko oddajo na takratni Televiziji Ljubljana.« V omenjenih muzejih pripravljajo razstave o Ivačiču, »predstavljena bosta značilna kulinarika in kratek film s chefom, ki bo kuhal po Ivačičevih receptih. Zbirali bomo tudi spomine tako na Ivana Ivačiča kot tudi na preostale kuharje, ki so v preteklosti delovali v Radovljici in okolici.«