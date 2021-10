Chef Kavčič iz gorenjskih dobrot ustvaril brunch

V novem Hotelu Elegans, ki so ga na Brdu pri Kranju odprli tik pred začetkom predsedovanja Evropski uniji, so pripravili prvi brunch. Obed, ki je nekako na pol poti med poznim zajtrkom in zgodnjim kosilom, je ekipa Brda zasnovala s pomočjo chefa Tomaža Kavčiča.

Ta v domači Vipavski dolini ne vodi zgolj Gostilne pri Lojzetu (ena Michelinova zvezdica), temveč je tudi vodja kulinarike na Brdu, kar pomeni, da skrbi za okusno podobo vseh protokolarnih objektov. Pri snovanju obeda, ki bo odslej na sporedu vsako nedeljo, je chef Kavčič tesno sodeloval z bližnjimi kmetijami, denimo s kmetijama Odems in Štirn iz bližnjih Predoselj, kot tudi z okoliškimi kmetijami Krč, Šebenik, Pislak, Pustotnik in Podjed ter z ribogojnico Vodomec, tu so bili še preostali vrhunski slovenski izdelki, med njimi dobrote z Oljarne Kocbek in s Turistične kmetije Arkade Cigoj, ki sta jih gostom predstavljala gospodarja omenjenih kmetij.

Poleg njiju, Gorazda Kocbeka in Mihe Cigoja, je bilo na prvem nedeljskem brunchu še nekaj znanih obrazov. Med njimi Barbra Štembergar Zupan in Niko Zupan. Zakonca, doma v Vogljah, le nekaj kilometrov od Brda pri Kranju, spadata v sam vrh svetovnih umetnikov, ki ustvarjajo keramiko. Zna se zgoditi, da bomo njune izdelke kmalu videli v jedilnici Hotela Elegans. In katere so bile jedi, ki so zaznamovale prvi brunch na Brdu? Tu je bilo mnogo domačih mlečnih in mesnih dobrot in bolj ko je bila ura pozna, več jedi, ki so bolj kot na zajtrk spominjale na kosilo, je prihajalo iz kuhinje.

V nedeljo je bil v novem Hotelu Elegans prvi brunch, podčrtan s chehovim podpisom in zaznamovan z lokalnimi izdelki. FOTOGRAFIJI: ŠPELA ANKELE

Tu so bili lisičke z jajci in zelišči, trakovi govejega hrbta z rdečo čebulo na opečeni brusketi in poširana postrv na ohrovtu z jajčno omako in ajdovo pokovko. Med sladicami ni šlo zamuditi posebne praline, ki jo je chef Kavčič zasnoval z mislijo na babičino potico.