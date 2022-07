Recept: cheesecake v kozarčku

Recept nam je posredovala mlada Škofjeločanka Manca Bogataj, vodja slaščičarske delavnice Fetiche Pattiserie v Ljubljani. Gorenjka, ki se je za slaščičarko izšolala v Biotehniškem centru Naklo, je nase opozorila letos, na natečaju Okusi s Plečnikovega vrta. Zmagala sta dva: poleg Bogatajeve, ki je pripravila Plečnikovo piramido, je prepričal še Lan Verko. Če ste gledali eno od prejšnjih epizod oddaje Mali šef, se ga boste spomnili, kajti z bratom Žakom je pred tremi leti zmagal. Lan, dijak Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, bo z Manco okuse Plečnikove hiše zastopal na letošnjem beneškem festivalu.

Za 4 osebe:

200 g polnozrnatih piškotov

pol žličke cimeta

ščep soli

40 g masla

150 g kremnega sira

2 žlici medu

1 žlico vaniljeve arome

naribana lupinica polovice limone

sadje po izbiri (jagode, breskve, marelice ...)

Piškote zmeljemo oziroma zdrobimo v drobtine, dodamo cimet, sol in stopljeno maslo. Vse skupaj zmešamo v enotno maso. Nato zmešamo grški jogurt in kremni sir, med, vaniljevo aromo in limonino lupinico. Sestavimo sladico: piškote stresemo in potlačimo na dno kozarca, dodamo zmes iz jogurta in kremnega sira ter na vrh sadje po izbiri, denimo jagode, ki smo jih pokuhali z malo limonovega soka in zgostili s koruznim škrobom. Kozarce za najmanj dve uri postavimo v hladilnik. Postrežemo ohlajeno.