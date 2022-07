Recept: češnjev kolač

Preprost kolač, ki ga lahko pripravimo z različnimi vrstami sadja, najbolje sezonskim. Od vrste sadja oziroma njegove sladkosti je odvisna količina sladkorja, ki ga dodajamo testu. Češnje so bolj sladke, če ga pripravljamo iz višenj, ki jih sicer le še redko najdemo, pa količino sladkorja povečamo. Kolač pripravimo iz sočnega sadja, okusen bo z breskvami ali marelicami, ki jih narežemo na kocke, pa tudi z jabolki ali hruškami.

Za 4 osebe:

0,5 kg češenj,

70 g moke,

1 pecilni prašek,

50 g sladkorja,

2,5 dcl mleka,

3 jajca,

sol,

1 žlica ruma

V skledo zlijemo mleko in razbijemo jajca. Dodamo sladkor, sol in rum in stepemo z električnim mešalnikom. Počasi dodajamo moko, v katero smo zmešali pecilni prašek, in zmešamo v gladko zmes. Češnje očistimo, operemo in razkoščičimo. Okrogli model namastimo in pomokamo ali obložimo s peki papirjem. Vanj zlijemo testo in ga razporedimo po pekaču. Češnje enakomerno potresemo po celotni površini. Pekač rahlo potresemo, da se češnje potopijo v testo. Pečemo dobre pol ure na 180 stopinj Celzija. Z zobotrebcem, ki ga potisnemo v kolač, preverimo, ali je že pečen. Če se nanj še prijemlje testo, ga damo še za nekaj minut v pečico.