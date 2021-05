Čebelji zaklad v kuhinji (RECEPTA)

Sladek, kisel, grenek

Rjavčki z medom in svežim cvetnim prahom Za približno 30 kosov:

250 g jedilne čokolade

250 g masla

150 g sladkorja

3 žlice medu

120 g moke

60 g mletih mandljev

5 jajc

In še:

2 dl sladke smetane

2 žlici cvetnega prahu

papir za peko

V posodi zmešamo suhe sestavine: moko, mlete mandlje in sladkor.

V drugi posodi nad vodno kopeljo segrejemo jedilno čokolado. Ko se raztopi, odstavimo z ognja. Dodamo maslo, razrezano na tanjše rezine, in med. Pomešamo, nastati mora gladka zmes. Vlijemo jo v suhe sestavine. Dodamo še jajca in dobro premešamo, da nastane gosta čokoladna zmes.

Srednji pekač (20 x 35 cm) pokrijemo s papirjem za peko, nanj vlijemo maso.

Pečemo približno 15 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija. Z zobotrebcem preverimo, ali je že pečeno: če izvlečemo suh zobotrebec, damo pekač iz pečice, če pa je moker, za približno 5 minut podaljšamo peko.

Ohlajeno pecivo zrežemo na kvadratke. Na vsakega razporedimo žlico stepene sladke smetane in posujemo s cvetnim prahom.

Zakaj pa ne – tudi kavico si lahko začinimo s cvetnim prahom. FOTO: Špela Ankele

Kako ga shranimo?

FOTO: Špela Ankele

Medena limonada s cvetnim prahom Za 1 liter:

2 žlici medu

2 žlici cvetnega prahu

4–5 limon

zravnana žlička ingverja v prahu

Sveže iztisnjen sok 4 ali 5 limon vlijemo v vrč, dodamo cvetni prah in med, potem pa zalijemo z dobrimi 9 dl mlačne vode. Premešamo, da se med stopi.

Napitek vlijemo v steklenico, ki jo lahko zapremo s pokrovčkom. Prav vam bo prišla kar prazna steklenica domačega soka.

Zaprto shranimo v hladilnik in ohladimo. Preden natočimo v kozarec, steklenico pretresemo, saj cvetni prah sede na dno.

Dvajsetega maja je svetovni dan čebel, ki smo ga tokrat praznovali četrtič. Na omenjeni dan se je leta 1734 na Breznici pri Žirovnici rodil začetnik sodobnega čebelarstva, zato je pred nekaj leti Čebelarska zveza Slovenije predlagala Organizaciji Združenih narodov, naj ta dan zaznamujejo na poseben način. Tako je, od leta 2018, omenjeni datum razglašen za svetovni dan čebel.Praznik čebel lahko imamo tudi nekaj dni pozneje, in to kar doma, saj si v domači kuhinji lahko z malo truda pripravimo nekaj, kar diši po medu in je začinjeno s cvetnim prahom.A preden gremo k receptom, še nekaj malega o cvetnem prahu. Ste vedeli, da mu rečemo tudi osmukanec? Ta izraz so med drugim zapisali v zgibanko, ki so jo nedavno natisnili v Čebelarski zvezi Slovenije, zraven pa dodali še: »Cvetni prah –​ osmukanec je v obliki grudic različnih barv in velikosti. Barva, vonj in okus so specifični za posamezno rastlinsko vrsto, na kateri so čebele nabirale cvetni prah. Okus je lahko sladek, kisel pa tudi grenek.«O tem, kako shranjujemo cvetni prah, so v Čebelarski zvezi zapisali: »Svežega za daljše obdobje shranjujemo v zamrzovalniku (do tri leta), v hladilniku pa le v takšni količini, kot je porabimo tedensko (oziroma do največ šest mesecev). Posušenega skladiščimo v hladnem, temnem in suhem prostoru v dobro zaprti posodi ali kozarcu.«Slovenski čebelarji kot dodatek vsakodnevni prehrani priporočajo približno dve žlici cvetnega prahu na odraslo osebo: »Uživamo ga lahko vse leto ali večkrat na leto s prekinitvami, neprekinjeno pa najmanj od enega do treh mesecev.« Predlagajo tudi, da posušenega vsaj dve, tri ure pred uživanjem namočimo v tekočino.V Čebelarski zvezi Slovenije, ki po dostopnih podatkih združuje več kot 11.000 čebelarjev, še zapišejo, da cvetni prah lahko dodajamo različnim živilom: »Uživate ga lahko v kombinaciji z mlečnimi izdelki (jogurt, kefir, mleko ...), s sadjem (banane, hruške, marelice, jabolka, kaki ...), dodate ga lahko v sadne in zelenjavne napitke, čaje, ga primešate različnim vrstam medu ali medeni raztopini. Dodate ga lahko tudi kosmičem, pšeničnim kalčkom ali z njim enostavno posujete kakšno sladico, kot so sirovi štruklji, različni pudingi, palačinke, carski praženec ali sladoled.«​No, cvetni prah pa se odlično ujame tudi z drugačnimi, denimo čokoladnimi sladicami, kakršni so rjavčki (brownieji), v katerih del sladkorja nadomestimo z medom. Nastane čudovit, sočen preplet čokolade in medenih okusov!​Drugi recept, ki ga objavljamo danes, je nastal po navdihu brošure Čebelarske zveze Slovenije, in sicer za napitek z dodatkom cvetnega prahu. Mi smo se odločili, da po nasvetu kranjskega čebelarja, ki je tudi ocenjevalec medu, cvetni prah dodamo limonadi, sladkani z medom, vmešali pa smo še malo ingverja v prahu. Tudi v tem napitku, ki ga lahko začinite po svoje ali celo namesto limone stisnete pomarančo, grenivko ali limeto, se cvetni prah odlično počuti!