Čas za bezgove jagode: vsa pravila uporabe in ideje za shranke

Še pred dvema mesecema smo nabirali smetanasto bela, čipkasta bezgova socvetja, ki smo jih cvrli v pivskem testu ali iz njih pripravljali sirup in šabeso. Zdaj pa so dozorele temno rdeče, skoraj črne jagode, ki so prav tako uporabne v tradicionalni kuhinji, pa tudi v ljudskem zdravilstvu.

Več na Odprti kuhinji.