Čas je za presno: živil ne smemo segrevati na več kot 47 stopinj

Pozimi smo prisegali na tople jedi, še posebno prijetno pogrejejo tiste na žlico, jota, ričet, razne enolončnice. Te sicer s pomladjo ne odhajajo z naših jedilnikov, vsaj nekatere ne, a pridružilo se jim bo več hladnih, lahkih in nemastnih presnih jedi.

Presnojedci radi sežejo po smutijih. FOTO: Pilipphoto/Getty Images

Presnojedstvo je način prehrane, ki narekuje uživanje jedi, ki niso pripravljene s pomočjo visokih temperatur, povedano drugače, niso kuhane, pečene, dušene ali sicer toplotno obdelane. Po pravilih jih je dovoljeno segrevati do temperature 47 stopinj, zato je eden od nepogrešljivih pripomočkov presnojedca termometer za živila.

Tako pripravljena živila so okusna, zato jih z veseljem uvrščajo na jedilnik tudi tisti, ki sicer prisegajo na kuhano oziroma pečeno hrano, saj lahko oboje imenitno kombiniramo. Sicer pa v presni obliki uživamo predvsem sadje, zelenjavo in oreške, seveda tudi zelišča, začimbe, kakav in druge dodatke, medtem ko surovo meso poskusimo v le nekaj izbranih jedeh, kot sta tatarski biftek in suši.

Spomladi uživamo v mladi zelenjavi, bodisi pridelani na vrtu bodisi nabrani v gozdu ali na travniku, iz katere pripravimo okusne in hranljive solate. Motovilcu in regratu dodamo trdo kuhana jajca, iz čemaža pripravimo pesto, mlado špinačo zmeljemo v juho, ki jo le na hitro pogrejemo. Poleti, ko bo zelenjave v izobilju, si damo duška z domiselnimi jedmi.

Pravila presnojedstva pravijo, da živil ne smemo segrevati na več kot 47 stopinj.

Presne špagete naredimo iz bučk ali korenja, ki jih oblikujemo s posebnim nožem, zraven pa postrežemo poljubno omako, hladno ali toplo. Seveda lahko presne omake postrežemo s pravimi testeninami ali na primer tortiljami, če smo se odločili za kombinacijo presne in kuhane priprave živil. Tudi mnoge sladice, torte, kolači in piškoti, so pripravljene tako, da nepoznavalec ne bo posumil, da niso plod klasičnega recepta s testom in nadevom, za zajtrk ali malico pa pripravimo okusne zelenjavne ali sadne smutije. Imenitne so hladne juhe, na primer bučna, kumarična ali paradižnikova.

Spomladi nam zadišijo sveže solate. FOTO: Povozniuk/Getty Images

Podobno pripravimo omake, ki jih postrežemo s kruhom, zelenjavo, testeninami ali mesom, podajo se predvsem k žaru na poletnem pikniku. Presne omake in juhe prilagodimo okusu jedcev z uporabo svežih zelišč in začimb, zelo dobre so pekoče, z dodanim čilijem, svežo čebulo ali česnom.