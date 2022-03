Burek je mesni, drugo so pite

Imaš sirni, imaš mesni, daj ga hitro, Bog te tresni. Mesni, sirni, saj ni važno, burek, jem te strastno. Daj mi burek, sirov burek. Mesni burek za moj ...« Takole je pred skoraj tremi desetletji navajal glasbenik Ali En, pozneje imenovan Dalaj Eegol, še pozneje znan kot Recycle Man.

Nadevi za pite so različni, imenitne so špinačne. FOTO: Esin Deniz/Getty Images

Zanimive debate bi se lahko razvile, ali je sirov burek pravilno poimenovanje, kajti tega poznamo le v Sloveniji, drugod je burek le tisti z mesom, medtem ko so vse preostalo pite, pripravljene z mlečnim ali zelenjavnim nadevom.

Ko že o zanimivostih, je tu še ena: poznate kranjski burek? Ta je (bil) nadevan s kislim zeljem, grobo skuto in notranjostjo kranjske klobase. Njegov izumitelj Tevž Tavčar, direktor maloprodaje v Žitu, je pred skoraj desetletjem dejal: »Razmišljal sem, ali Slovenci sploh imamo kak svoj snack (prigrizek, op. p.). Pravzaprav ga nimamo, menim pa, da bi ga morali prej ali slej razviti, ga spraviti na plan, se z njim pokazati v svetu.«

Kranjski je (bil) nadevan s kislim zeljem, grobo skuto in notranjostjo kranjske klobase. Foto: Jože Suhadolnik

In čeprav se zdi, da so pite in bureki kot zvezdniki ulične prehrane v kuharskih knjigah na veliko zastopani, to nekako ne drži. Vseeno smo poglavje, namenjeno pitam, našli v knjižici receptur za pripravo vojaških jedi v nekdanji skupni državi. Tu je uvodoma zapisana definicija, da je pita pripravljena iz listov vlečenega testa in nadeva.

Zapis v vojaški kuharski knjigi še pravi, da je lahko sladka ali slana, slana je lahko predjed ali samostojna jed, sladka odigra vlogo sladice. Še en koristni napotek nam navrže po vojaško napisana kuharica, ki sestavine za eno osebo navaja do miligrama natančno: vse pite lahko postrežemo vroče ali hladne, vendar slane praviloma postrežemo še tople. Kuharska knjiga, ki med platnicami ne skriva niti ene fotografije ali ilustracije, predlaga štiri različice: burek z mesom in krompirjem, pito s sirom ter takšni s špinačo oziroma krompirjem.

K slanim pitam pri nas največkrat postrežemo navadni jogurt.

In kaj postrežemo zraven? To že vemo: k slanim pitam pri nas največkrat postrežemo navadni, po možnosti tekoči jogurt, je pa še ena druga možnost. Ajran (ayran), osvežilni hladni napitek iz mleka, jogurtove kulture, vode in soli. Z malo truda ga najdemo tudi pri nas, nadvse pa je priljubljen v Turčiji in tudi v Aziji in (jugo)vzhodni Evropi.