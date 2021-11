Recept: bučna juha s slanino

Za 4 osebe:

1 srednje velika hokaido ali maslena buča

1 večja čebula

1 večji krompir

sol, poper, muškatni orešek, kurkuma, sladka paprika

8 tankih rezin slanine ali pancete

15 g naribanega parmezana

francoska štruca

Bučo operemo, prerežemo na pol in izdolbemo semena. Odstranimo pecelj in morebitne poškodovane dele. Narežemo na kose in stresemo v lonec. Čebulo in krompir olupimo, narežemo na kose in dodamo k buči. Zalijemo z vodo ali jušno osnovo in segrejemo do vrelišča. Solimo in popramo, dodamo muškatni orešek, kurkumo in sladko papriko. Na srednjem ognju kuhamo, dokler se zelenjava ne zmehča, slabe pol ure, ter zmeljemo s paličnim mešalnikom. Slanino hrustljavo popečemo v ponvi in prestavimo na topel krožnik. V isti ponvi popečemo še na kose narezano francosko štruco. Juho razdelimo v skodelice, potresemo s parmezanom in na vsako položimo dve rezini slanine. Postrežemo s popečenim kruhom.