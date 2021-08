ODPRTA KUHINJA

Bučkine rožice (VIDEO)

Še eden od tistih receptov, pri katerih z minimalno ročno spretnostjo dosežemo velik učinek: same poceni sestavine in res lahka priprava pa so pri nas tako ali tako praviloma v prvem planu in pri teh hrustljavih bučkinih rožicah ni nič drugače.