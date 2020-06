Bučke za srce

Tudi presne teknejo. FOTO: Dlerick/Getty Images

Ker so polne vode, nas bodo v vročem poletju ohladile.

Bučke spadajo med tiste vrste zelenjave, ki jih največkrat uporabljamo, in to na najrazličnejše načine. Jemo lahko surove, pa dušene in pečene, nadevane, samostojno ali v kombinaciji z drugimi živili, tudi kot prilogo, omako in juho, celo v sladicah se znajdejo. Čeprav jo imamo za zelenjavo, bučka botanično spada med sadje. Več vrst jih je, razlikujejo se po barvi, od živo rumene do temno zelene.Ljudska medicina jih že na stotine let svetuje za zdravljenje ali blaženje več stanj, od prehladov do bolečin. Bučke vsebujejo veliko vitaminov in mineralov ter drugih zdravju koristnih hranil: bogate so z vitamini A, C, K ter B-kompleksa, pa manganom, kalijem, magnezijem, bakrom in fosforjem. Največ je vitamina A, ki je pomemben za zdravje oči, pa tudi za imunski sistem. V bučkah je veliko antioksidantov, spojin, ki organizem varujejo pred negativnim vplivom prostih radikalov in procesom oksidacije.V njih so karotenoidi, kot so lutein, zeaksantin in betakaroten, ki prispevajo k zdravju oči, kože in srca, varovali pa naj bi tudi pred nekaterimi karcinomi, na primer prostate. Ker je z antioksidanti najbogatejša koža, je nikar ne lupite, največ jih je v temno zelenih. Dobro vplivajo na prebavni sistem, saj so bogate z vlakninami in tudi z vodo, kar mehča blato in lajša pot po črevesju ter niža tveganje zaprtja. Visoka vsebnost vlaknin koristi tudi zdravju srca, saj nižajo vrednost skupnega in slabega holesterola. Neka raziskava je pokazala, da uživanje 2–10 gramov topnih vlaknin na dan mesec ali dva povprečno zniža raven skupnega holesterola za 1,7 mg/dl in slabega LDL-holesterola za 2,2 mg/dl. Poleg tega vsebujejo kalij, ki niža krvni tlak, tudi karotenoidi varujejo pred boleznimi srca.Bučke lahko pomagajo nižati sladkor v krvi pri tistih, ki bolehajo za diabetesom tipa 2; 100 g kuhanih vsebuje manj kot 1,5 grama ogljikovih hidratov, pogosto pa so izvrstna zamenjava za testenine. Kot rečeno, koristijo tudi vidu, za to sta zaslužna vitamin C in betakaroten. Bučke so izvrstne tudi za vse, ki bi radi izgubili kak kilogram, saj nimajo veliko kalorij, vlaknine prispevajo k občutku sitosti, zaradi česar pozneje posežemo po (nezdravem) prigrizku, ker vsebujejo veliko vode, nas ohlajajo, kar je odlično v vročem poletju.