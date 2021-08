Brigita Ozebek: dovški krapi

Najprej iz navedenih sestavin ugnetemo voljno kvašeno testo. Mlačne vode dodamo po potrebi, torej toliko, da dobimo pravo strukturo. Preložimo ga v primerno veliko posodo, ki jo pokrijemo in pustimo, da testo vzhaja.

Medtem pripravimo nadev: čebulo nasekljamo in prepražimo na maščobi. Pripravimo tudi kuhano proseno kašo in drobnjak, ki ga nasekljamo na drobno. Naštete sestavine premešamo s skuto in solimo.

Nadev oblikujemo v približno 16 krogel, malo manjših kot žogice za tenis.

Vzhajano testo razrežemo na prav toliko delov, nato ga z rokami oblikujemo v kroge – vanje bomo zavili v krogle oblikovan nadev.

Na vsak krog položimo nadev in ga zapremo, pri čemer lahko na vrhu naredimo ketnco ali petelinčka, nekako na podoben način se naredi tudi zaključek idrijskih žlikrofov. »Pomembno je, da krape dobro zapremo, sicer bo med kuhanjem iz njih ušel nadev,« pri tem poudarja Brigita Ozebek.

Krape skuhamo v osoljenem kropu, in sicer 5 minut na eni in prav toliko časa na drugi strani.

S penovko jih poberemo ven, preložimo na krožnik in zabelimo s pogreto zaseko.

Tako dobimo slane dovške krape, če pa bi jih radi postregli za sladico, Brigita Ozebek pripravi sladek bešamel: v mleko doda malo moke, sladkorja in naribanega muškatnega oreščka ter omako pokuha, da se zgosti. S tako pripravljenim sladkim bešamelom zabeli kuhane krape, povrhu doda še malce segrete zaseke.

Še to: »Če ne porabimo vseh krapov, skuhane in ohlajene zmrznemo. Takrat, ko jih potrebujemo, jih najprej odtajamo, nato pa v slanem kropu kuhamo 5 minut, da se pogrejejo,« svetuje kuharica tega tedna.

Za približno 16 krapov (oseb):

1 kg gladke bele moke

kocka kvasa (42 g)

2 jajci

nekaj žlic olja

sol

mlačna voda (po potrebi)

Nadev:

1 kg skute

500 g kuhane prosene kaše

2 srednje veliki čebuli

malo maščobe

šopek svežega drobnjaka

sol

Zabela:

nekaj žlic zaseke

Dovški krapi

je doma v zgornjem in tesno v breg nanizanem delu vasi Dovje, z njenega balkona pa se ob lepih dneh vidijo vršaci, med njimi tudi Triglav.Je ena redkih gospodinj, ki v tej vasi še pripravljajo dovške krape. Ti so zanimivi zato, ker so zelo veliki, saj segajo čez cel krožnik in zgolj en bo zagotovo nasitil eno lačno odraslo osebo. Podobne krape pripravljajo še kje na Gorenjskem, denimo v bližnjih Ratečah, no, rateški imajo malce drugačen nadev in tudi obliko.Dovške je Brigita nedavno pripravila pred kamerami ekipe Pasta Grannies, ki ima po vsem svetu blizu dva milijona oboževalcev, sledilcev in naročnikov. Pridružili smo se jim še mi in tudi zato, da ne utonejo v pozabo, je danes tu recept za manj znano, a naravnost odlično tradicionalno dovško jed!