Breskov liker (RECEPT)

Za 4 osebe:

0,5 kg zrelih breskev

250 g sladkorja

7 dl izbrane žgane pijače

1 vaniljev strok

Breskve operemo, prerežemo in odstranimo koščice. Sadeže narežemo na koščke in stresemo v steklenico. Potresemo s sladkorjem in zalijemo z žganjem. Uporabimo lahko domače, zelo dober liker pa dobimo tudi iz vodke. Steklenico zapremo, pretresemo in postavimo v temen in hladen prostor. Pustimo stati en mesec, vmes vsakih nekaj dni pretresemo. Liker precedimo skozi gosto cedilo, najbolje skozi krpo. Natočimo v stekleničke, dobro zapremo in hranimo v temnem in hladnem prostoru. Postrežemo ohlajeno, lahko tudi z ledom, in okrasimo z rezinami svežih breskev.

Breskve s svojo svežino poživijo številne pijače, alkoholne in brezalkoholne. Prav vročim popoldnevom in večerom je namenjen koktajl bellini, ki ga pripravimo iz svežih breskev in penine. Recept je nadvse preprost, breskve olupimo in zmeljemo v kašo ter zmešamo s penino.Pijača ne sme biti pregosta, tako da jo lahko počasi srkamo, postrežemo pa primerno ohlajeno. Tudi liker iz našega recepta naj bo hladen, lahko mu dodamo tudi ledene kocke. Z alkoholom pa lahko zmešamo tudi gosti sok iz breskev ali drugega sadja, na primer marelic. Vanj kanemo nekaj kapljic vodke, vse skupaj pa okrasimo s stepeno sladko smetano.