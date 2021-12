Recept: brancinov tatar

Za 4 osebe:

1 (manjši ali srednje velik) brancin

1 limona

ekstra deviško oljčno olje

sol

Brancina razrežemo na fileje. Odstranimo koščice in fileje z ostrim nožem narežemo na tanke rezine, tako da na deski ostane le koža. Brancinov tatar pokapamo z limono ter ga dopolnimo z naribano limonino lupinico, oljčnim oljem in soljo. Postrežemo na opečenih kruhkih ter za piko na i dodamo še kapljice majoneze, ki smo jo pripravili z oljčnim oljem in dodatkom limonovega soka.