Božična piškotarna v Žirovnici

Pretekla leta so nekatere slovenske občine, ponekod tudi posamezne krajevne skupnosti, imele navado, da ob koncu leta pripravijo kaj lepega za najmlajše prebivalce. Največkrat je bila to pravljica, na katero so povabili lokalno gledališko zasedbo, ki je otrokom odigrala kakšno zimsko igro, nato pa so v dvorani složno – in kar se da na glas – poklicali dedka Mraza.​Ta je prišel s polnim košem dobrot in vsakemu od otrok prinesel kakšno malenkost. Tega zaradi znanih razmer letos seveda ne bo, so se pa nekatere skupnosti vseeno odločile, da otrokom ob koncu leta pripravijo manjše presenečenje. Enega bolj zanimivih decembrskih obdarovanj so se domislili v Žirovnici, kjer Društvo prijateljev mladine Žirovnica v sodelovanju s tamkajšnjim turističnim zavodom in občino pripravlja Božično piškotarno.V Društvu prijateljev mladine Žirovnica, kjer imajo navado, da ob izteku leta obdarujejo otroke in družine, pravijo: »Po navadi smo za obdarovanje iskali sponzorje, ki so omogočili nakup hrane in igrač za družine, ki so to potrebovale. Letos izvedba dogodka v prvotni obliki ni bila mogoča, vendar je kmalu prišla ideja za nov projekt – Božično piškotarno. Prvotno zamisel so člani društva s svojimi predlogi pomagali razvijati do neke stopnje, zdaj pa se projekt razvija tako rekoč sam od sebe.«Tako so v društvu, skupaj s turističnim zavodom in občino, začeli pripravljati paketke, v katere bodo spravili vse sestavine, ki jih potrebujemo za peko domačih piškotov. Škatle bodo nato dostavili otrokom na dom, ti pa bodo lahko s starši ali starimi starši spekli piškotke po priloženih navodilih.»Odziv sodelujočih je pozitiven, razmišljamo o tem, da bi prihodnje leto podoben dogodek izvedli s pripravo medenjakov, saj je občina Žirovnica med drugim poznana po kakovostnem medu,« nadaljevanje sladke decembrske peke nakažejo v Društvu prijateljev mladine Žirovnica.V Božičkovo piškotarno, kot so decembrsko obdarovanje prikupno imenovali, bodo vključili tudi lokalne ponudnike hrane. Jajca in moko bo priskrbela Pekarna Resman (Begunje na Gorenjskem), kmetija Dolenc (Vrbnje pri Radovljici) bo pripravila maslo, podjetje Flis (Studenčice) sladkor v prahu in vanilin sladkor. Sestavine bodo zapakirali v škatle, ki jih bodo pripravili v žirovniški tiskarni Medium.​Načrtujejo, da bodo s paketki, v katerih bo vse za božično peko, obdarovali 150 družin iz žirovniške občine: »Družine bodo po prejemu paketa s sestavinami in receptom svoj dom spremenile v pravo piškotarno. Družinski člani bodo dobili novo idejo za skupno preživljanje prostega časa. Poleg tega se bodo družine lahko virtualno povezale, tako da bodo svoje utrinke s peke piškotov delile na družabnih omrežjih Društva prijateljev mladine Žirovnica in Visit Žirovnica.«