Bovla s sadjem in meto

Za 10 oseb:

30 dag češenj

50 dag jagod

30 dag breskev

20 dag ameriških borovnic ali malin

50 dag lubenice

½ melone

5 žlic sladkorja v prahu

1 dl domačega bezgovega sirupa

1 steklenica belega vina (polsuho ali polsladko)

1 steklenica penine (brut ali extra dry ali sec)

šopek sveže mete

2 limeti (pomaranči ali limoni) za dekoracijo

Sezonsko sadje operemo, po potrebi olupimo in odstranimo semena ali peške, ga narežemo na manjše kose in damo v stekleno skledo. Dodamo sladkor v prahu in prelijemo s steklenico belega vina. Rahlo premešamo, da se sladkor stopi, dodamo bezgov sirup, premešamo, pokrijemo in postavimo v hladilnik za najmanj 4 ure. Tik preden bovlo ponudimo, dodamo lističe sveže mete in prilijemo ohlajeno penino. V kozarce jo nalijemo z zajemalko, v vsakem naj bo raznovrstno sadje, in okrasimo z rezinami limete in vejico sveže mete. Ponudimo s široko slamico in žličko.

Čeprav naj bi bila priprava sadne bovle precej preprosta, je treba upoštevati nekaj zlatih pravil. Vse pijače in dodatki naj bodo ohlajeni, sadje pa zrelo in prvovrstno, v bovlo nikoli ne dajemo ledu (sicer vse zvodeni, ko se led stopi), posoda z njo naj bo v hladilniku pokrita, da ne izgubi arome oziroma se ne navzame drugih vonjav, preden dodamo peneče se vino ali drugo pijačo, naj nekaj ur počiva.Da bo pijača hladna, lahko posodo z bovlo obložimo z ledom. Če je vsebina za naš okus presladka, dodamo ustrezno vino. In namig za najmlajše – namesto vina in penine uporabite mineralno vodo.