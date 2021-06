Boštjan Avsec in Saša Pivk Avsec: recept za javorške štruklje

FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Testo:

500 g bele moke

2,5 dl tople vode

1 jajce

1 žlica olja

sol

malo kisa

Skutni nadev:

500 g domače skute

50 g pšeničnega zdroba

100 g sladkorja

100 g kisle smetane

2 jajci

Orehov nadev:

360 g mletih orehov

80 g masla

1 jajce

80 g sladkorja

50 g drobtin

naribana lupinica 1 limone

Nadev iz suhih hrušk:

100 g suhih hrušk (tepk)

Iz moke, vode, jajca, soli in kisa zamesimo gladko elastično testo, ki ga oblikujemo v hlebček, premažemo z oljem in pustimo na sobni temperaturi počivati približno pol ure.

Ko počiva, pripravimo nadeve. V posodo stresemo skuto in jo pretlačimo z vilicami, primešamo sladkor, sol, jajca in kislo smetano ter vse skupaj dobro premešamo. Če se nam zdi nadev premoker, po potrebi dodamo pšenični zdrob.

Za orehov nadev naštete sestavine zmešamo v homogeno maso.

Suhe tepke drobno narežemo.

Testo razvaljamo na pomokani površini, nato pa ga razvlečemo na debelino približno 1 mm. Razvlečeno testo premažemo z nadevom. Začnemo z orehovim, sledi skutni in potem nadev iz suhih hrušk.

Štrukelj zvijemo v zvitek, ga položimo na z oljem premazano prozorno folijo oziroma lanen prtič in zavijemo.

Kuhamo ga v vreli slani vodi približno pol ure, odvisno od debeline. Mi ga na štedilniku z drvmi.

Kuhane štruklje odvijemo, razrežemo in prelijemo s praženimi drobtinicami.

Preden se je svet začel zapirati, stain, ki stojita za imenom Media butik, organizirala številne dogodke in prireditve. Ker se je ta del javnega življenja ustavil, je par, vešč različnih opravil, novembra lani vzel v najem Lovsko kočo Javorč, ki je v lasti Lovske družine Gorenja vas. V nekaj mesecih sta kočo temeljito prenovila, jo opremila tako, da jima je vse pri roki, in hkrati preizkusila recepte za jedi, s katerimi zdaj že dober mesec razvajata obiskovalce 901 nadmorski meter visokega Javorča. Nanj se radi povzpnejo pohodniki, redni gostje so tudi kolesarji in celo tisti, ki se vse do koče pripeljejo po asfaltirani cesti. »Obiskovalci so vzljubili puhaste cimetove rolce, ocvirkove šapce in čokoladne rožce, ki jih pripravljam jaz. Maja pa je kuhalnico začel vrteti tudi Boštjan, kuhar je njegov prvi poklic – skuha odličen golaž, ričet, pasulj in druge jedi na žlico. Novost v ponudbi so od nedavna javorški štruklji, kajti Poljanska dolina je znana po odličnih mlečnih izdelkih, med katerimi je tudi skuta. Potem so tu še domači orehi in suhe hruške – tepke, ki dajejo štruklju poseben okus,« je o receptu, ki vam ga s priljubljene gorenjske izletniške točke prinašamo danes, povedala Saša Pivk Avsec in napovedala, da bo, ko se bodo ukrepi sprostili, pred lovsko kočo na Javorču veselo, saj prostorna okolica kar kliče po družabnih dogodkih in butičnih koncertih.