Boste kuhali ječmen ali ješprenj?

Ječmen je osnova za alkoholne pijače. FOTO: Dmytro Diedov/Getty Images

V primerjavi s pšenico ječmen vsebuje manj beljakovin in malo več maščob.

Pri pisanju o ječmenu, ki velja za eno najstarejših žit, gojili so ga menda že pred sedmimi tisočletji, je treba najprej razčistiti zagato, kaj je ječmen in kaj ješprenj, pa še ješprenjček povrhu. Marsikdo, ki kupuje ješprenj in kuha ričet, ne ve, da je to pravzaprav kaša, ki jo dobijo z luščenjem ječmena. V trgovinah najdemo še ješprenjček, ki je zelo droben ješprenj.Kot pri preostalih žitih pa tudi iz ječmena pripravljajo kosmiče in meljejo moko, ki jo peki dodajajo pšenični pri pripravi kruha in drugih mlevskih izdelkov. Ječmenova moka bo kruhu dala specifičen okus in nekoliko temno barvo, takšnega pečejo predvsem v predelih severne Evrope. Vse naštete oblike ječmena uporabljamo tudi v domači kuhinji, največ kašo in kosmiče.Ješprenj pred kuhanjem namakamo v hladni vodi nekaj ur, lahko tudi čez noč. Preden ga namočimo, ga dobro speremo pod tekočo vodo, potem pa ga kuhamo kar v vodi, v kateri se je namakal. Kuhamo ga v jedeh ali samega in ga potem uporabimo kot dodatek juham enolončnicam, omakam, hladnega (in dobro odcejenega) stresemo na solato. Ker je postopek priprave z namakanjem vred precej dolg, ga lahko skuhamo v večjem loncu na zalogo. Ohlajenega in odcejenega spravimo v dobro zaprte posode in v hladilnik, kjer ga lahko hranimo en teden.Uporabljamo ga kot zakuho juh pa tudi za rižoti podobne jedi. V ponvi pripravimo osnovo, na maščobi prepražimo poljubno zelenjavo, gobe, na koščke narezano meso, slanino, kar imamo pač pri roki, in zmešamo z ustrezno količino kuhanega ješprenja. Dodamo zelišča in začimbe, po potrebi solimo, premešamo in na majhnem ognju segrejemo. Če želimo, da bo jed bolj sočna, dodamo žlico ali dve paradižnikove omake.Na koncu potresemo s sveže sesekljanim peteršiljem, lahko tudi naribanim parmezanom, in ponudimo. Ješprenj pa tudi kosmiče lahko pripravimo v sladki različici, z mlekom, suhim ali svežim sadjem, naribano čokolado bo imeniten obrok za začetek dneva.Ječmen se uporablja pri pripravi alkoholnih pijač, na primer v proizvodnji piva in viskija. Uporablja se za pripravo slada in kvasa, pražen pa za nadomestek kave. Zlasti po drugi svetovni vojni je bila ječmenova kava zelo priljubljena, ker prave pač ni bilo, potem je zanimanje zanjo upadlo, danes pa je poraba spet v porastu, saj ječmen dobro vpliva na naš organizem.