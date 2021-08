Bogastvo sočnih, kiselkastih plodov

Divjerastočih se najemo med sprehodom v naravi. FOTO: Roger Utting Photography/Getty Images

V kulinariki uporabljamo plodove, liste pa tudi v zdravilstvu.

Robide se dobro ujamejo z okusom mlečnih izdelkov. FOTO: Porosolka/Getty Images

Pravzaprav bi morali namesto izraza robida uporabljati robidnica, tako vsaj lahko preberemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Robida je namreč grmičasta rastlina, ki rodi plodove, imenovane robidnica. A ostanimo pri robidi, ki je danes splošno sprejet izraz tudi za plodove.Robide so del velike družine jagodičja, ki je pri nas izjemno priljubljeno, sem spadajo med drugim jagode, maline, rdeči, črni in beli ribez, kosmulje, borovnice, aronija ter številni križanci, na primer med malinami in robido ali med kosmuljo in ribezom. Jagodičje je sočno, okusno in polno koristnih snovi, zato si ga privoščimo, kolikor se le da.Lahko jih nabiramo v naravi ali gojimo na domačem vrtu. Samo v naravi jih najdemo več kot dvajset vrst. Za rastlino so značilni močni in veliki trni, ki so pri obiranju zelo moteči, na vrtu pa si lahko omislimo sorte, ki trnov nimajo.Obiramo jih, ko so povsem zrele, to pa se pokaže tako, da jagode zlahka trgamo. Zreli plodovi so temne, skoraj črne barve in imajo sijoč lesk, v primerjavi z malinami so videti, kot bi jih zloščili. V sebi skrivajo pravo bogastvo okusov, vendar le, ko so povsem dozoreli. Čas nabiranja robid je dolg, saj plodovi na enem grmu dozorevajo postopoma, od srede poletja v pozno jesen. Zadnja leta so na prodaj tudi v trgovinah in na tržnicah. Najbolje, da uživamo čim bolj sveže, v hladilniku pa jih lahko hranimo več dni. Ker so zelo polnega okusa, ne potrebujejo dodatkov, na primer sladkorja, uživamo jih kar sproti, kakor jih smukamo z grma. Ne branimo se jih niti, če na sprehodu po gozdu naletimo na vabeč grm, pazimo le, da se ne zapletemo v trnje. Presežke predelamo v marmelade, sokove ali želeje, lahko pa jih tudi zamrznemo. Uporabimo jih za pripravo lahkih poletnih sladic, na primer sladoleda in hladnih mlečnih napitkov. Grobo zmečkane z vilicami zmešamo v jogurt ali skuto in pripravimo imeniten sadni namaz. Dodamo jih smutijem, kosmičem za zajtrk in seveda sadnim solatam. Ker so plodovi izredno lepi in vabeči na pogled, jih uporabljamo tudi za okraševanje jedi. Pazimo, da uporabimo le cele in nepoškodovane, da ne bo temna barva popackala smetane, s katero je premazana torta.