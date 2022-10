Bogastvo pisanega zrnja: konzerva ali dve naj bosta vselej v shrambi

Stročnice so vrtnina, ki je v različnih oblikah na voljo vse leto. Poletje se je poslovilo in letina stročjega fižola gre nezadržno h koncu. Na tržnicah in v trgovinah ga z malo sreče še dobimo, čeprav ni več tako lep, branjevke pa pojasnijo, da ga je ujela megla. Nekatere ponujajo še svežega v zrnju, ki je izjemno okusen, kupimo ga na zalogo in zamrznemo. Pozimi bomo segali po suhem ali konzerviranem.

Tudi grah bomo v tem letnem času uživali zamrznjen ali konzerviran, čičeriko, lečo ter sojo kupujemo tudi suhe. Suhe stročnice pred kuhanjem praviloma namakamo, s tem skrajšamo čas kuhanja, le lečo lahko stresemo v lonec brez tega predhodnega postopka. Da pa bi lahko kadar koli na hitro pripravili fižolovo juho, namaz iz čičerike oziroma humus ali solato, je pametno vselej hraniti konzervo ali dve stročnic, v skrinji pa vrečko graha.

Iz njih pripravimo raznolike polpete, najbolj znani so falafli iz čičerike. FOTO: Gkrphoto/Getty Images

Za prav vse stročnice velja, da imajo prepoznaven okus, v prehrani pa si zaslužijo poseben prostor, saj so izjemno hranljive in zdrave. Ker so bogate z beljakovinami, ki lahko nadomestijo živalske, so idealna hrana za vegetarijance in vegane. Poleg tega so bogate z vlakninami, ki dobro vplivajo na prebavo, če odmislimo neprijetno napenjanje, ki ga lahko povzročijo. A to lahko vsaj nekoliko omilimo, če jih pred kuhanjem namakamo. Njihova dobra lastnost je, da nas za dolgo nasitijo, ker vsebujejo malo kalorij, se ni bati, da bi se zaradi fižolove juhe ali humusa iz čičerike zredili, prej nasprotno.

Stročnice v zrnju ponujajo obilo kuharskih izzivov, saj lahko iz njih pripravljamo brezštevilne jedi. Nepogrešljive so v enolončnicah in drugih jedeh na žlico, spomnimo samo na znameniti pasulj, v katerem lahko kuhamo suho meso ali klobase ali ga pripravimo v brezmesni različici. Imenitna in nasitna je juha iz fižola, v katero zakuhamo testenine, lahko pa tudi krompir, kot v našem receptu. Stročnice gredo dobro z rižem, na primer grah v rizi biziju. Odlični so polpeti iz stročnic, najbolj enostavne pripravimo iz kuhanega zrnja, nekoliko bolj zapletena je priprava falaflov, ki jih naredimo iz mlete suhe čičerike.

Neprijetno napenjanje nekoliko omilimo, če jih pred kuhanjem namakamo.

Suhe stročnice običajno kupujemo sproti, če jih hranimo v večjih količinah, tvegamo, da jih bo napadel škodljivec, hrošček fižolar, ki v enem zamahu uniči vso zalogo. To preprečimo, če suho zrnje za nekaj dni spravimo v zamrzovalnik.