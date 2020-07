Blitva s krompirjem, kakršno strežejo v dalmatinskih restavracijah

Danes vas vabim na južno morje, na dalmatinski otok po vašem izboru. Okušali bomo veliko modrino, slan veter na obrazu ter po kosilu dremali pod pergolo, v migetajoči senci in svetlih lisah popoldanskega sonca.Kaj bo pa za kosilo? Na kamnitih otokih raste bolj malo zelenjave, v glavnem pomidori, paradižnik, na redkih vrtovih, ograjenih s suhozidom, uspeva blitva. V vročih in sušnih mesecih je to edina zelena zelenjava. Torej je zelo dragocena. Nekoč najbrž niso vedeli, da je blitva dober vir kalcija, kalija, železa, super hrana za ožilje, kosti in antioksidant, vedeli pa so, da jih lepo nahrani in ne obremeni prebave, in so jo zato jedli vso poletje.Recept vas že čaka na Odprti kuhinji