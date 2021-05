Bezgovi cvetovi za večerjo ali osvežujoč napitek

Oddaja omamne vonjave. FOTO: Arina_bogachyova/Getty Images

Pred uporabo jih ne spiramo, temveč jih le temeljito pregledamo.

Med rastline, ki nam v pozni pomladi in na pragu poletja ponujajo svoje okusne užitne cvetove, spada črni bezeg, do deset metrov visok grm, ki samoniklo raste predvsem po obronkih gozdov.Najdemo ga tudi v kotu kakšnega dvorišča, predvsem starega kmečkega. Je samooplodna grmičasta rastlina, ki uspeva po vsej Evropi, v zahodni in srednji Aziji ter Severni Ameriki. Če bi sodili po nežnih čipkastih bezgovih cvetovih, ki z omamnim vonjem že vabijo čebele pa tudi nabiralce, se zdi ime zgrešeno, saj o črni ni nobene sledi. A črnina pride na plan jeseni, ko dozorijo drobne bezgove jagode in se obarvajo zelo zelo temno vijolično, že skoraj črno. Iz svežih jagod pripravljamo sok, marmelade ali želeje, posušene pa spravimo za pripravo zdravilnega čaja.A vrnimo se k cvetovom, ki so prav tako užitni, okusni in dišeči ter vsestransko uporabni. Iz njih pripravljamo napitke in jedi, najbolj znani pijači sta sirup in šabesa, med jedmi pa najbrž vsi poznamo ocvrte cvetove. Da bi ohranili izrazit vonj in okus cvetov, jih nabiramo vselej v sončnem in predvsem suhem vremenu. Cvetove v peclju odrežemo s škarjami in jih nežno polagamo v široko košaro. Če jih nabiramo v plastično vrečko, bodo hitro oveneli.Pred uporabo jih ne spiramo z vodo, saj bi tako uničili cvetni prah, jih pa temeljito pregledamo. V njih namreč zavetje poiščejo številni hroščki in druge žuželke, tudi zelo drobne, ki si jih pač ne želimo zaužiti. Nedobrodošle goste in druge nečistoče samo stresemo iz socvetja. Iz cvetov pripravimo napitke, sveže namočimo v sladkano vodo oziroma sladkorni sirup, lahko pa jih posušimo in pozneje uporabimo za čaj. Vse naštete pijače pijemo za žejo, imajo pa tudi številne pozitivne učinke na telo.Iz bezga pripravimo imenitno jed, ki so jo rade ponudile že naše babice. Ocvrte cvetove si privoščimo za zajtrk, malico ali večerjo, z obilno porcijo solate pa v slani različici tudi kot okusno kosilo. Pripravimo testo za palačinke, le nekoliko bolj gosto, in vanj pomakamo cvetove. Na hitro jih z obeh strani ocvremo v vročem olju in položimo na papirnato brisačo, da popije odvečno maščobo. Cvremo lahko cele ali pa jih osmukamo, stresemo v testo in z žlico oblikujemo ocvrtke.