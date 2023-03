Recept: bananin šarkelj z makom

Za približno 16 kosov:

4 jajca

2 srednje veliki zreli banani

170 g mehkega masla

170 g rjavega sladkorja

180 g kisle smetane

2 zavitka vaniljevega sladkorja

2 zvrhani žlici mletega maka

ščep soli

340 g moke

1 zavitek pecilnega praška

Pečico segrejemo na 170 stopinj Celzija. Jajca ločimo na beljake in rumenjake. Beljake stepemo v trd sneg. Banani olupimo in ju pretlačimo z vilicami. Maslo in rjavi sladkor penasto stepemo z električnim mešalnikom, nato dodamo rumenjake, banani, kislo smetano, vaniljev sladkor, mak in sol ter dobro zmešamo. Dodamo presejano moko s pecilnim praškom in spet zmešamo. Nato z lopatico nežno primešamo sneg. Model za šarkelj premera 26 cm namažemo z maslom in vanj vlijemo pripravljeno zmes. Pečemo od 40 do 45 minut. Ko je šarkelj pečen, počakamo približno pol ure, da se nekoliko ohladi, nato ga zvrnemo na servirni krožnik. Posladkamo s sladkorjem v prahu in postrežemo.