Recept: babja jeza

Za 6–8 oseb:

4 jajca

4 zvrhane žlice gladke moke

mineralna voda

mleko

malo soli

malo olja (za pekač)

Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija. Jajcem, moki in soli dodamo toliko mineralne vode in mleka, da dobimo tekočo zmes. Naoljimo pekač, temperaturo znižamo na 180 stopinj Celzija in v pečici ogrejemo pekač. Mešanico vlijemo v pekač, ga previdno potisnemo v pečico in pečemo 20 minut. Postrežemo s skledo solate ali kompotom. »Zelo pomembno je, da pečice med peko ne odpiramo. Prvih nekaj minut se ne bo nič dogajalo, potem pa se bo babja jeza našopirila in pekač bo postal premajhen. A brez skrbi, ne bo ušla,« je zapisano ob receptu v kuharski knjigi Le Vida – recepti življenja.