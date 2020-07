Aromatični zeleni lističi za sveže poletje

Meta in melisa sta eni najbolj aromatičnih dišavnic, katerih sveže liste trgamo celo poletje. Za zimsko uporabo jih tudi posušimo, suhe pa uporabljamo predvsem za pripravo čajev. V kulinariki se pogosteje uporablja meta, vendar tudi meliso najdemo v kakšnem receptu. Dobrodošli sta v različnih pijačah, sadnih ali alkoholnih, ki jim izboljšata okus, obe se izvrstno podata k sadnim jedem, solatam, sladoledom, rezinam in drugim sladicam.Meta je tudi izvrstna sopotnica sveže zelenjave, nasekljano dodajamo k bučkam, jajčevcem, k paradižnikovim jedem, z njo potresemo pečen krompir. Poskusimo jo tudi v kombinaciji z mesom, dodamo jo v marinado za meso na žaru ali k spremljevalnim omakam. Pri nas je najbolj razširjena poprova meta, ki je nekoliko pekočega okusa, v kuhinji pa je še bolj uporabna zelena meta, poznamo pa še limonovo, čokoladno in sadne mete.Tudi sveže lističe melise lahko uporabimo kot bolj vsakdanja zelišča, kot sta peteršilj in drobnjak, prav tako v slanih kot sladkih jedeh. Posebno noto bo melisa dala ribjim in mesnim jedem, pri čemer njen nežni okus ne bo prevladal, temveč le dopolnil osnovnega. Tako meta kot melisa imata izrazitejši okus in vonj, če lističe nekoliko pomencamo med prsti, stolčemo v možnarju ali sesekljamo. Z meliso lahko tudi nadomestimo okus limone, ki ga sicer dobimo iz naribane limonine lupine. Tako melisa kot meta se imenitno povežeta z ostrejšimi okusi, denimo z ingverjem, pa tudi s prefinjenim okusom čokolade, zlasti temne, čim manj sladke. Nežni lističi pa so uporabni tudi za okrasitev vseh vrst jedi, mesnih, zelenjavnih, slanih in sladkih. Z njimi dekoriramo solate, testenine, rižote, sadne solate, torte, kreme, pa seveda vse vrste pijač, v nekaterih lahko prevzameta tudi vodilno vlogo. Denimo v mojitu, ki jo predstavljamo v današnjem receptu, v katerem se v izjemen okus združijo meta, rum in rjavi slaskor. Posamezne lističe zamrznemo v kocke, ki jih stresemo v hladne osvežilne pijače.Meto in meliso zlahka gojimo na vrtu ali v lončkih na balkonu, ki jih čez zimo umaknemo v kuhinjo. Pri tem velja opozorilo, zlasti za meto, da se izjemno razraste in izpodriva druge rastline, zato ji je najbolje odmeriti nekoliko odmaknjen prostor, v lončku pa naj bo sama, ne v družbi drugih rastlin. Alenka Kociper