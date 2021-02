Aromatični listi za poseben okus

Drevo kari uspeva v tropskem podnebju. FOTO: Tang90246/Getty Images

V nasprotju z nekaterimi drugimi listi oziroma zelišči karijevi listi s sušenjem izgubijo intenzivnost.

Uporabljamo sveže ali suhe, cele ali zdrobljene. FOTO: Sadasiba Behera/Getty Images

Kot da nimamo dovolj dela s tem, da ločimo pomen besede kari za začimbno mešanico in jed, se nam vplete še drevo z istim imenom, ki prav tako služi kot začimba. Ki se za nameček dodaja v jed, imenovano kari. Poglejmo najprej začimbno mešanico, za katero je značilna izjemna harmonija okusov: v njej ne smejo manjkati kurkuma, koriander in črna kumina, pogosto pa se v njej znajdejo čili, limonska trava, česen in še kaj ter seveda kari listi.Kari kot začimbno mešanico lahko kupimo v obliki praška ali paste, oboje dodajamo mesnim ali zelenjavnim jedem, ki spominjajo na našo obaro ali golaž. V tradicionalnih kuhinjah so te mešanice nadvse raznolike, vsak kuhar jih pripravlja po svoje, komercialne mešanice pa so pripravljene predvsem za zahodni trg, kamor spada Evropa.A vrnimo se k drevesu kari, ki izvira iz tropskih predelov Indije, Šrilanke in Tajske, danes ga gojijo tudi drugod po svetu, uspeva predvsem še v Avstraliji, ponekod v Afriki in na Kitajskem. V višino zraste do pet metrov, v kulinariki pa so uporabni listi, ki po videzu spominjajo na nam bolj domač lovor. Svetlo zeleni ozki listi so zelo aromatični, v njih se skriva bogastvo vonjev, oster nos bo v njem zaznal muškatni orešček in agrume, po okusu pa spominja na mešanico citrusov in limonske trave, ki bi ji dodali ščepec janeža. V nasprotju z nekaterimi drugimi listi oziroma zelišči karijevi listi s sušenjem izgubijo intenzivnost.Pri nas lahko kupimo posušene liste, cele ali zdrobljene, uporabljamo jih predvsem v slanih jedeh. Imenitno dopolnijo jedi iz rib in morskih sadežev, podajo se k stročnicam in mesu ter večini zelenjave. Z njimi začinimo riž, dobro se kombinirajo s pekočim čilijem ter česnom in poprom. Naše vsakdanje jedi bodo z dodatkom karijevih listov dobile poseben, vendar nevsiljiv vonj in okus, ki bo dobrodošla sprememba običajnih, ki smo jih vajeni.Kari listi se uporabljajo tudi v domačem zdravilstvu, saj delujejo protivnetno in kot antioksidant. Bogati so z vitamini in minerali, zlasti vitamini A, B, C in E, ter minerali fosforjem, železom, kalcijem in magnezijem.